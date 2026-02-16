Огнено кълбо в небето. Наблюдаваме много рядко явление

Много рядко явление наблюдаваме на 17 февруари. Първото слънчево затъмнение за тази година ще бъде във вторник над Антарктида.

То е пръстеновидното слънчево затъмнение, известно като „огнено кълбо“ и ще може да бъде гледано само на най-южния континент, където има разнообразна дива природа и са разположени изследователски станции.

„За пингвините там ще има страхотно шоу“, каза Джо Лама от обсерваторията „Лоуел“.

Ако небето е ясно много хора могат да наблюдават частичното затъмнение, когато неголеми участъци от Слънцето ще са видни от Чили и Аржентина и части от Югоизточна Африка, включително Мадагаскар, Лесото и Република Южна Африка.

Слънчевите затъмнения се случват, когато Слънцето, Луната и Земята се намират на една линия. Луната хвърля сянка, която може частично или изцяло да блокира слънчевата светлина към Земята.

Това е „прекрасно съвпадение между размера и разстоянието на Луната и Слънцето“, каза астрофизикът Емили Райс от нюйоркския Сити юнивърсити, цитирана от Асошиейтед прес.

По време на пръстеновидното слънчево затъмнение Луната е по-далеч от Земята в своята орбита и не покрива изцяло Слънцето. Остава видима само тънка лента.

Слънчевите затъмнения се случват няколко пъти в годината, но са видими само от места, където пада сянката на Луната. Миналата година се наблюдаваха две частични слънчеви затъмнения, а последното пълно слънчево затъмнение бе над Северна Америка през 2024 г.

Гледането директно срещу Слънцето е опасно, дори когато голяма част от него е закрито, така че са необходими специални очила. Та блокират ултравиолетовите лъчи и почти цялата видима светлина. Слънцезащитните очила и биноклите не осигуряват достатъчна безопасност за очите.

Тази година пълно слънчево затъмнение ще може да се наблюдава през август от Гренландия, Исландия, Испания, Русия и части от Португалия. Части от Европа, Африка и Северна Америка ще станат свидетели на частично слънчево затъмнение.

