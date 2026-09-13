Огнено кълбо в небето. Наблюдаваме много рядко явление
За пингвините там ще има страхотно шоу, каза Джо Лама от обсерваторията „Лоуел“
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За пингвините там ще има страхотно шоу, каза Джо Лама от обсерваторията „Лоуел“
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