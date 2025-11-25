Страшна мистерия в наш морски курорт

Огнено кълбо, придружено от силен тътен, изплаши жителите на Синеморец късно вечерта. Очевидци твърдят, че шумът е бил толкова мощен, че е предизвикал трус и е разтърсил домовете им. Какво всъщност е преминало над черноморския курорт остава загадка.

Семейство става свидетел на огненото кълбо и труса

Около 23 часа Сабрина и нейната четиригодишна дъщеря случайно забелязват огнено кълбо в небето. Първоначално смятат, че към тях лети изтребител, но обектът угасва и оставя след себе си огнена диря. Тогава двете решават, че вероятно става въпрос за падащ метеорит.

„Преди да си легнем, започна всичко. Започна с далечен тътен от гръмотевица, което просто се усилваше, усилваше и усилваше. В един момент стана доста силен и започна да се тресе всичко в къщи, маса, столове...“, разказва пред бТВ Сабрина Димитрова.

„И в същия момент просто взех малката, излязох навън, за да се ориентирам откъде се чува този звук, откъде идва. Да не биде някакъв изтребител, който лети ниско към нас“, допълва още тя.

По думите ѝ обектът се е движел доста бавно. Семейството е силно уплашено, но успява да го заснеме с телефон.

Мистерията се разширява до съседни населени места

Кметът на Синеморец Костадин Доков признава, че лично не е видял явлението, но научава за него от работници от селото. Той потвърждава, че хората, които са го наблюдавали, са сериозно стресирани.

Според свидетелства тътенът не е останал локален: шумът е бил чут дори в Ахтопол и Варвара, което допълнително повдига въпроси какъв точно е бил обектът и на каква височина се е движел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com