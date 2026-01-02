Новогодишен ужас в Равда! Пиратка нанесе непоправими вреди

14-годишен младеж е с тежко разкъсване на пръстите на лявата ръка след инцидент с фойерверк в село Равда, съобщиха от ОДМВР-Бургас. Тежкият инцидент е станал на 31 декември около 23:55 ч., броени минути преди настъпването на Новата година, по време на новогодишен концерт в центъра на населеното място.

По данни на полицията, при използване на пиратка тя се е възпламенила в ръката на момчето, причинявайки сериозни травми и разкъсване на пръстите. На място е настъпила паника сред присъстващите, а празничната атмосфера рязко е била прекъсната от писъци и намесата на спешните екипи.

Пострадалият е транспортиран незабавно в УМБАЛ-Бургас, където лекарите са започнали спешни медицински действия за овладяване на травмите. Състоянието му се оценява като тежко, като предстои да се изясни дали ще се наложат допълнителни хирургични интервенции.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването трябва да установи откъде е била закупена пиротехниката и при какви обстоятелства е попаднала в ръцете на непълнолетния, съобщи БГНЕС.

