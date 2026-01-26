Влак излезе от релсите след свлачище от дъждовете

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира след удар в паднали на релсите скали в участъка между Земен и Радомир. Инцидентът е станал около 17.00 часа, след като заради обилните дъждове през последните часове се е свлякла земна маса върху железния път.

При движението си влаковата композиция се е ударила в скалите и пръстта, намиращи се върху релсите, което е довело до дерайлиране. По информация на БДЖ при инцидента няма пострадали пътници.

Хората, пътували с влака, изчакват на място да бъдат транспортирани с автобуси до крайната си дестинация. Организацията по превоза се извършва от железопътния превозвач.

Заради инцидента е отменен и влакът по линията Перник-Кюстендил. Пътниците в това направление също ще бъдат превозени с автобуси, докато движението в засегнатия участък бъде възстановено.

