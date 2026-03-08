Трагедия в Рила. Турист издъхна край Мальовица

44-годишен мъж е починал по време на преход в района на Еленино езеро и Петлите в долината на Мальовица. Трагедията се е разиграла вчера, след като на туриста му прилошало по време на изкачване в планината. Въпреки бързата реакция на спасителите и извикания медицински хеликоптер, животът му не е могъл да бъде спасен.

От Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст съобщиха, че на мъжа е била оказана незабавна долекарска помощ на място. Спасителите са направили всичко възможно, за да стабилизират състоянието му до пристигането на въздушната помощ, но усилията им не са дали резултат.

В същия ден планинските спасители са реагирали и на друг инцидент в района на Йончево езеро. Там турист е получил травма на коляното по време на преход. Екипите на ПСС са достигнали до пострадалия и са съдействали за безопасното му извеждане от планината.

Спасителите отчитат, че със затоплянето на времето потокът от туристи в планините рязко се увеличава. Това води и до по-чести инциденти, при които се налага намесата на Планинската спасителна служба.

От ПСС призовават всички любители на планината да планират внимателно маршрутите си и да се движат само по обозначените пътеки, като се съобразяват и със зимната маркировка в по-високите части.

По информация на спасителите условията за туризъм в планините в момента са добри. Температурите варират между минус 6° и 3°, а лавинната опасност остава ниска. Съоръженията в зимните курорти работят нормално.

От Планинската спасителна служба напомнят, че дори при добри метеорологични условия планината крие сериозни рискове и всеки турист трябва да бъде добре подготвен и внимателен по време на преходите.

