Честит празник, скъпи дами!

Честит 8 март, скъпи дами!

Вие сте светлината в домовете, силата в трудните дни и вдъхновението, което движи България напред.

Във време на разделение и войни вие оставате онзи тих, но непоклатим стълб – на доброта, мъдрост, смелост и човечност.

Вие сте майките, които възпитават бъдещето.

Експертите, които градят настоящето.

Нежната сила, която пази духа на България.

"Стандарт" ви пожелава здраве, любов и признание – не само днес, а всеки ден. Защото го заслужавате!

Бъдете смели, бъдете дръзки, бъдете себе си.

Светът е по-красив, защото ви има!

