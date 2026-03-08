Честит празник, скъпи дами!

Честит 8 март, скъпи дами!
Вие сте светлината в домовете, силата в трудните дни и вдъхновението, което движи България напред.
Във време на разделение и войни вие оставате онзи тих, но непоклатим стълб – на доброта, мъдрост, смелост и човечност.
Вие сте майките, които възпитават бъдещето.
Експертите, които градят настоящето.
Нежната сила, която пази духа на България.
"Стандарт" ви пожелава здраве, любов и признание – не само днес, а всеки ден. Защото го заслужавате!
Бъдете смели, бъдете дръзки, бъдете себе си.
Светът е по-красив, защото ви има!
