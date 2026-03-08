Времето поднася странна изненада в отделни части на България

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. След обяд над югозападните и планинските райони ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали дъжд, а по най-високите части на Рила и Пирин се очаква сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а температурите ще се задържат в типични за ранна пролет граници.

Времето в страната

През деня ще преобладава слънчево време. Следобед в югозападните райони и в планините ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а в София - около 14°.

Времето в планините

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста облачност.

В масивите на Югозападна България на отделни места ще превали дъжд, а на височина над 1700 метра ще превали сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Високата облачност временно ще се увеличава.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 11°. Температурата на морската вода е между 6° и 8°.

Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Какво време ни очаква през новата седмица

През повечето дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има в понеделник.

Вятърът ще бъде слаб от изток, а в сряда и четвъртък в много райони ще стихва. На места в низините и котловините преди обяд ще има мъгла, а в източните райони ще се задържа ниска слоеста облачност.

Най-ниски ще бъдат температурите в понеделник. Минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 9° и 14°. През следващите дни ще се повишават, а в петък минималните навсякъде ще са положителни, докато дневните температури ще достигат и надхвърлят 15°.

