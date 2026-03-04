Синоптик от НИМХ прогнозира нещо необичайно през март

По-малко валежи, чувствително затопляне и температури по-високи от средните за месеца се очакват през март.

Тази прогноза направи в ефира на БНТ гл. ас. д-р Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ.

Температурите за Деня на жената ще се понижат, но няма да вали.

"В края на седмицата температурите ще бъдат до около 15 и над 15 градуса, а през почивните дни около 10 градуса", поясни тя.

"На 5 и 6 март през страната ще премине атмосферно смущение. Не много добре изразено. Но все пак то ще даде валежи в югозападната част от страната. Количеството на валежите ще бъде предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър. Само в отделни райони в Рило-Родопската област до около 25. А в северно-източната част от страната вероятността за валежи е много малка", каза тя

Приключиха масовите валежи, които доставяха голямо количество вода в реки и водоеми. Очертава се по-сух период до около 10-12 март, както и валежи в по-малко райони на страната през целия месец.

"В момента страната ни влиза в друг тип циркулация, при която валежите са с по-краткотраен и локален характер. Заради това се очаква месец март да бъде с валежи около и под нормата, а температурите около и над нормите", каза Стойчева.

По думите на Стойчева средните температури в планините през март ще са около 9 градуса.

