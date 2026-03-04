Министър проговори за Петрохан, вагона със злато и изборите

Служебният вътрешен министър Емил Дечев обясни каква е връзката между шестте трупа на "Петрохан" и под Околчица с предстоящите избори. "Петрохан" е много важен за изборите, заяви Дечев в подкаста "Дневен Ред" на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова.

Министърът даде обяснение на тази връзка: "Петрохан" e много важен за изборите, защото дори ние да направим честни демократични, прозрачни, законосъобразни избори, да успеем да ограничим до минимум изборните престъпления, ако не се научи истината за "Петрохан", аз не вярвам, че ще има спокоен избор, който да доведе до мъдър и разумен вот", казва Емил Дечев.

Според него, когато хората са стресирани и са подложени на масова психоза, вярват на какви ли не конспиративни теории, включително за вагони със злато във Врачанския балкан.

"Когато настъпва тази масова психоза, тогава хората не могат спокойно да разсъждават и изборът им няма да е разумен. Ето, защо е толкова важно да се научи истината за "Петрохан", каза той.

