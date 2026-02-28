Ново разкритие за Калушев. Ето как е зомбирал сектата

Ивайло Калушев, лидерът на групата от хижа „Петрохан“, чиито тела бяха открити пред хижата и в кемпер под връх Околчица, е изучавал регресивна хипноза в Русия. Това показва проверка, направена от сайта „Обективно“, в курсовете, проведени от американската хипнотерапевтка Долорес Кенън.

На 5-10 април 2011 г. имената на Иво Калушев и на баща му Георги Калушев са посочени в списъка с ученици, които са минали обучение при Кенън, а на 11 април те са участвали и в неин мастърклас.

Във Фейсбук Долорес Кенън е написала, че по това време е преподавала курсове в Русия. Тя се е снимала за спомен със своите ученици, сред които са Ивайло Калушев и баща му Георги Калушев. Почти всички останали ученици са руснаци.

В биографията си Долоред Кенън е представена като хипнотерапевт, специализирала в „регресията в минали животи“, и създател на техниката QHHT (Quantum Healing Hypnosis Technique). Тя изследва метафизиката, НЛО и реинкарнацията (прераждането).

В описанието на „Руската школа“ на Кенън е написано: „Регресионният метод на Долорес Канън се различава значително от другите методи, тъй като позволява на човек да влезе в дълбоко сомнамбулично състояние“.

„Иво е сертифициран хипнотерапевт и е завършил и разширеното обучение на покойната Долорес Кенън под нейно лично ръководство“. Това пише Калушев в биографичната страница на сайта на своето „духовно общество“, което е нарекъл Skydharma (Небесна дхарма). Сайтът вече е спрян, но има негови архивирани страници в интернет.

„Той има богат опит в регресия в минали животи и лечение в дълбок транс, с над 8000 сесии до момента (2020 г.). Въпреки това Калушев вече не използва класически методи за хипнотерапия. В днешно време използва само специални методи за работа в много дълбоки трансови състояния […].

Той почти никога не прави този вид работа с хора, които не са негови ученици или поне сериозно практикуващи медитация“, пише на сайта на Калушев.

В разпита си едно от момчетата, които са живеели с Калушев, Валери разказва, как той му е прилагал сеанси, включващи хипноза и връщане към минали животи.

