Изненада. Коя партия ще застане зад Радев

Седем дни преди крайния срок да каже с кого ще играе на тези избори Румен Радев, около бъдещата коалиция на бившия президент се появиха нови имена.

След като Радев и хората му не успяха да реализират идеята да тръгнат към парламентарния вот с името “Нашата България” (то бе запазено от друг пред Патентното ведомство в края на януари), отворен се оказва шансът за “Нашият народ”.

Това би било възможно, ако сред формациите, на чиято регистрация ще стъпи коалицията около Радев, се включи и партия “Движение “Нашият народ”. Председател на формацията е Атанас Калчев, който е кмет на Кричим вече пети мандат. Той е и лидер на движение “Нашият град”, което обаче през март миналата година кардинално сменя името си, заменяйки “град” с далеч по-мащабното “народ”. Според слуховете тази формация е сред кандидатите за мандатоносители на Радев.

Бившият държавен глава няма време да регистрира своя партия за 19 април, затова трябва да разчита на други. Той ще обяви намеренията си до 4 март, когато изтича и крайният срок за регистрация в ЦИК.

Сред обсъжданите като потенциални формации са още МИР на Симеон Славчев, “Български социалдемократи” на Георги Анастасов, ПД “Социалдемократи” на Елена Нонева и “Нова България” на Петър Чаушев.

Макар да тръгва от Кричим, откъдето е по-голямата част от партийното ѝ ръководство, “Нашият народ” има представители и в други населени места. Всъщност под името “Нашият град” движението издигна като кандидати за кметове доста имена, свързани с Радев

Като например в Смолян, където областният управител в няколко служебни кабинета Стефан Сабрутев се размина с кметското място със 149 гласа. Като областен бе сред поддръжниците на издигането на големия пилон с трибагреника на Роженските поляни, открит от Радев.

На последните местни избори в Смолян “Нашият град” взе 5 места в общинския съвет. Има един съветник и във Велико Търново. През 2023 г. опита да вкара свой човек и в общинския съвет в Стара Загора, но остана под чертата, за разлика от предходните избори. Водач на листата им обаче е десният Петър Желязков, който не пести критики към Радев.

Лидерът на вече преименуваната партия “Нашият народ” Атанас Калчев не е проявявал публични амбиции към парламента, но пък не крие симпатиите си към бившия президент. “Продължаваме да наблюдаваме и слушаме партийни функционери и техните говорители, които обсесивно се занимават с президента Радев – било по Макиавели (нуждата от враг за консолидиране), било по Карл Шмит (политиката като разграничение “приятел – враг”). Колкото повече се “изявяват”, толкова повече реално работят за бъдещия му политически проект, осигурявайки му нови и нови поддръжници – всеки ден”, пише Калчев в социалните мрежи на 21 януари. Други публикации, свързани с Радев и евентуалното му включване в политиката след това няма.

Част от кметовете, от които Радев очакваше подкрепа, поне официално няма как да работят за него, макар и да бяха в инициативния комитет за втория му мандат. Защото БСП опитва да ги задържи – новият лидер Крум Зарков вкара в тясното ръководство градоначалниците на Троян Донка Михайлова, на Етрополе Владимир Александров и на Пещера Йордан Младенов. Александров дори бе начело на агитка от общината си, когато Радев напусна “Дондуков” 2.

Там бяха и червените кметове на Правец и Горна Малина Румен Гунински и Ангел Жиланов, които твърдят, че ще работят за БСП. Подкрепа за новия проект обаче се очаква да дойде от Перник и кмета Станислав Владимиров.

Макар около бъдещите кандидат депутатски имена на експрезидента да цари все още пълна тайнственост, вече стана ясно, че Румен Радев май ще влезе в пряк сблъсък с Бойко Борисов в столичния 25-и МИР. Генералски “бой” можело да има и в Пловдив, ако лидерът на ГЕРБ пак е там.

Бившият военен министър и секретар на Радев Димитър Стоянов със сигурност ще е водач. Спряга се дори за 8-мандатния район Хасково, откъдето са и корените на експрезидента.

За избираеми места в листите се спрягат областни управители, назначавани от служебни кабинети във времето, в което Радев имаше правомощията да нареди временните правителства. Такъв е случаят с Ангел Стоев, който три пъти бе начело на областната управа в Пловдив. В Пазарджик избираемо място чака Трендафил Величков, бивш кадър на БСП и АБВ.

Първи в Благоевград може да е Николай Шушков, който два пъти бе областен управител, а в служебния кабинет “Донев” за кратко бе и зам.-министър на регионалното развитие.

Волейболната звезда Владимир Николов влиза в политиката като първи в столичния 24-и МИР. В столичните листи се очаква да е и бившият зам.-кмет по финансите в София Иван Василев.

Друг кадър на социалистите, който със сигурност ще се бори за мандат в парламента, е Петър Витанов. Бившият евродепутат също е бил народен представител от 25-и МИР, но е разпознаваем и в Пернишко. Иво Христов, който бе началник на кабинета на Радев в първия му мандат, също може да оглави листа, но депутатският мандат ще означава отказ от сигурните още 4 г. в Комисията за защита от дискриминация.

