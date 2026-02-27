Наталия Киселова пред СТАНДАРТ: В следващия парламент ще бъдем по-внимателни

Връщането на областния управител на София-град, с чиято заповед позорно бе нарязан паметникът на Съветската армия, ни озадачи, казва Наталия Киселова, председател на ПГ на БСП – Обединена левица

За нас Сарафов е зам.-главен прокурор

Президентът Йотова се ползва с доверието ни

Ще съдим за правителството по неговите действия

Като общество имаме кратка историческа памет

Назначаването на Надежда Нейнски за външен министър не беше правилно

- Г-жо Киселова, пред БНТ казахте, че президентът Илияна Йотова има възможност да свика КСНС – заради рокадата във вътрешното министерство и предложението за шеф на ДАНС. Това означава ли, че левицата ще настоява за спешно събиране на Консултативния съвет и защо?

- Свикването на КСНС е правомощие на президента. Нашата позиция беше и е, че след конституционните промени, възможности за въздействие от държавния глава върху служебното правителство няма. Смяната на главния секретар на МВР е споделена компетентност между президент и правителство. А свикването на КСНС е изключително право на държавния глава. Ние не даваме и няма да даваме съвети на г-жа Йотова. Ще съдим за дейността на правителството по неговите действия. А издаването на указ за смяна на главния секретар на МВР от какво ще бъде предшествано, е преценка на държавния глава, която се ползва с нашето доверие.

- Твърдите, че искането на правосъдният министър Андрей Янкулов за смяна на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов от ВСС трябва да бъде подкрепено. Възможно ли е това да се случи в рамките на следващите 2-3 месеца?

- Длъжността на и.ф. главен прокурор е обект на обществено внимание от момента на определянето на г-н Сарафов. Правен спор е както кой избира изпълняващ функциите – ВСС или прокурорската колегия, дали ограничаването на 6-те месеца се отнася за заварени случаи – определени преди 21 януари 2025 г. Нашето разбиране е, че след 21 юли м. г. г-н Сарафов е заместник-главен прокурор, но не и изпълняващ функциите главен. Поради това очакваме да има процедура по определяне на нов и.ф. главен прокурор.

- Вътрешният министър Емил Дечев каза, че срещу него е разпоредена предварителна проверка от прокуратурата и че това са “панически ходове на една власт, която усеща края си“. Вашият коментар?

- Прокурорските проверки са допустима законова възможност в дейността на прокуратурата. Надявам се, че в следващите седмици МВР и прокуратурата ще работят за провеждане на законосъобразно провеждане на изборите.

- Защо не одобрявате избора на Надежда Нейнски за външен министър?

- Назначаването на десния политик Надежда Нейнски за министър на външните работи не беше правилно по две причини. Умерената външна политика, която водеше предишното правителство следваше да бъде продължена. В момента, в който има усилия за примирие и за търсене на стъпки за мир между Русия и Украйна, ние да заемаме ястребова позиция, считам за неправилно. Няма и мандат за такива позиции. Също така в момент на вътрешнополитическо напрежение ръководител на дипломатическата служба бе назначен човек, който се свързва с погрома на българската дипломация през 90-те години.

- А защо казвате, че е недопустим изборът на областния управител на София – град Вяра Тодева?

- Напрежението сред социалистите в страната е голямо откакто беше нарязан паметникът на Съветската армия. Връщането на областния управител, който издаде заповед за това позорно действие, ни озадачи. Нормално е да очакваме политическа неутралност от правителството, което ще организира предсрочните избори.

- Одобрявате ли правителственото решение, според което само за една нощ бяха сменени всички областни управители с представители на ПП и ДБ? И доколко това може да повлияе на предсрочните избори?

- За съжаление не само в правителството, но и сред областните управители, има изявени политици в дясно. Очакванията на ПП и ДБ да получат преднина в изборите, няма да се реализират според мен.

- Известно е мнението Ви, че промени в изборното законодателство не трябва да се правят година преди вота. Как смятате, защо бяха ограничени секциите извън ЕС и парламентът не се съобрази с ветото на държавния глава?

- Гласуването в чужбина е много чувствителен въпрос. За разширяването или свиването на броя секции зад граница в българското общество няма единно мнение. Провеждането на избори в чужбина е една от нишките, чрез които не се къса връзката с нашите сънародници. Правилото е, че българските граждани гласуват по постоянен адрес. В чужбина български граждани могат да гласуват ако има образувани секции. Избирателни списъци няма, съставят се в изборния ден. За съжаление, българската държава няма пълна информация за своите граждани в чужбина. Като не се знае колко са избирателите с българско гражданство извън страната, то няма и предвидимост за това колко следва да бъдат секциите. Ако в Изборния кодекс бъде въведено правилото за предварително съставени избирателни списъци, то тогава и определянето на изборните секции ще е много по-лесно. Извън конкретиката на злободневието, през 2015 г. имаше национален референдум за електронното дистанционно гласуване. Колко наши сънародници участваха и подкрепиха въвеждането на електронно дистанционно гласуване? Малко над 11 000 избиратели. Нищожен брой в сравнение с имащите право на глас. Искам да кажа, че не е само еднопосочно желанието за участие в политическия процес в България.

- Защо част от групата на левицата в НС не се съобрази с искането на лидера на БСП Крум Зарков и гласува за преодоляване на първото вето на президента Йотова относно промените в Изборния кодекс?

- Разговорът в парламентарната ни група беше откровен. Факт беше и призивът на Изпълнителното бюро на БСП как да се гласува. Осем от колегите решиха да гласуват така, както са гласували при приемането на закона. Останалите седем от присъстващите депутати подкрепихме ветото на президента.

- В каква кондиция е БСП за предстоящия вот?

- Социалистическата партия се готви за изборите отговорно – адекватни послания и предложения за политики, вътрешни избори за водачи на листите и за съставяне на участие. Предстои да се регистрира в следващите дни за участие в изборите. БСП е в основата на приемането на Конституцията и вече 35 години партията е в основата на парламентаризма. За съжаление в последните 15 години най-голямата антицел на властта беше ясна: дискредитация на парламентаризма, а неговата същност е управление чрез дискусии. Олигархията никак не обича отговорните дискусии. Крие позициите си и още повече крие мотивите си. Това е постижение на човечеството, но като общество имаме кратка историческа памет.

- А парламентарната група, която ръководите, има ли сериозни проблеми?

- Парламентарната ни група е общност от хора със свое мнение и позиции. Промяната в ръководството на БСП доведе и до оттеглянето на предишния председател на групата. В оставащите дни на 51-вото Народно събрание нашите позиции за подкрепа в законодателната работа ще бъдат за проекти по ПВУ и по теми, които сме внесли и поддържаме.

- Вярвате ли, че БСП-ОЛ ще прескочи 4 процентната бариера и ще е важен фактор в следващия парламент, както наскоро заяви пред „Стандарт“ председателят Крум Зарков?

- Въпросът не е за прескачане на изборната бариера, а за достойно представяне на левицата. Време е за затихване на политическата криза и за връщане на политическата система в идеологическия диапазон: ляво - дясно по отношение на секторните политики. За мен не е приемлива тезата, че „няма ляво, няма дясно“.

- Ако това се случи, кои ще са партньорите Ви?

- БСП ще се яви на предстоящите избори във формат „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“. Убедена съм, че в следващия парламент ще бъдем по-внимателни в разговори и при ясни ангажименти. Моето мнение е, че основа за съвместни действия след изборите могат да бъдат водени с онези партии, които приемат, че трябва да намаляване неравенствата в страната и са за по-справедливо разпределение на публичните ресурси. Образованието, здравеопазването и правосъдието не са услуги, а блага за по-достоен живот.

