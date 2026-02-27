Анализатори предупреждават: Риск и щети за ПП-ДБ от служебния кабинет!

Има усещане, че предизборната кампания вече е започнала, въпреки че официалният й старт е насрочен за 19 март. Според социолога Боряна Димитрова от Алфа рисърч напрежението между политическите сили е достигнало необичайно висок градус толкова рано преди вота. В центъра на ударите обаче се оказва ПП-ДБ, върху които се съсредоточават повечето атаки и които по думите ѝ поемат риска от сериозни щети. Според експертите съществува опасност действията им да се превърнат в електорална грешка с висока цена.

Концентрирани удари и риск за ПП-ДБ

Боряна Димитрова посочи, че кампанията се води по няколко линии - както от служебното правителство, така и от досегашните управляващи. По думите ѝ „много силни остриета“ идват от страна на ИТН и ГЕРБ, а обективните действия на правителството създават усещане за „разчистване на терена“ за играч, който стои встрани.

Според нея именно ПП-ДБ понасят най-сериозните удари, докато дивидентите може да бъдат извлечени от други. Тя вижда риск и щети за коалицията, тъй като върху нея се съсредоточава напрежението чрез действията на служебното правителство.

Синхронизация и опасни сценарии

Социологът Първан Симеонов от Мяра очерта четири фактора на политическата сцена - Румен Радев, ПП-ДБ, Илияна Йотова и западните партньори. По думите му Радев, Йотова и ПП-ДБ, съзнавайки че адресират различни електорални сектори, гласно или негласно действат в синхрон, макар и публично да се разграничават.

Симеонов коментира, че ПП-ДБ се опитват да се оттласкват от Радев, но това едновременно ги затяга и носи полза на президента. Той постави и въпроса дали след изборите ПП-ДБ и Радев биха могли да се коалират с ГЕРБ за конституционно мнозинство, като определи процесите като политическа синхронизация, в която участват и вътрешни сили, и западни партньори.

Грешки и напрежение под лупа

Боряна Димитрова подчерта, че „разчистването“ на терена е съзнателно и желано от ПП-ДБ, но според нея това крие електорална грешка по отношение на собственото им представяне. Всяко действие на служебното правителство се следи под лупа, а възможностите за излизане извън определени рамки са ограничени.

Като пример тя даде краткия престой на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, който се задържа на поста само ден, както и срещата на вътрешния министър Емил Дечев в ресторант. Според социолозите подобни казуси допълнително засилват напрежението и увеличават риска от политически щети в навечерието на изборите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com