Тошко Йорданов: Не приемаме политическо покровителство над петроханската секта

„Има такъв народ“ е единствената партия, която твърдо се изправя срещу петроханската секта и срещу политическото покровителство на педофилията. Тази позиция председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов изрази в интервю за БНТ.

Атака срещу „Продължаваме промяната“

Йорданов заяви, че трагедията в Петрохан е трагедия за децата и подчерта, че не може да изпитва съчувствие към „сектанти, които са използвали деца със сексуална цел“. По думите му случилото се е станало възможно благодарение на подписите на няколко министри от „Продължаваме промяната“, които според него са дали „абсолютна свобода и огромна територия“ на въпросната структура да действа без държавен контрол.

Той говори за политическа вина и постави въпроса за възможен политически чадър по случая. Според Йорданов подобни практики не могат да бъдат толерирани и държавата не бива да допуска структури да функционират „все едно са част извън България“.

Искане за регистър и нови сигнали

Лидерът на парламентарната група на ИТН настоя за създаването на публичен регистър за педофилията. Той допълни, че партията продължава да събира сигнали срещу министъра на земеделието, които ще бъдат показани публично. В изявлението си Йорданов спомена и за случаи на фалшиви ваксинации на животни.

Защитата на управленския мандат

Йорданов защити и управленското участие на ИТН. По думите му стабилността на страната, контролът върху цените на електроенергията и реакцията при кризата с горивата са сред основните успехи на партията във властта. Той подчерта, че без участието на ИТН цената на електроенергията е можело да бъде „тройна или четворна“, а при липса на навременна реакция горивата щели да бъдат значително по-скъпи и „Нефтохим“ нямало да работи.

Йорданов заяви, че въпреки коалиционните компромиси партията е действала отговорно. Според него всяка формация, която влиза във властта, поема риск от политически щети, но е длъжна да реализира обещанията към избирателите. Той определи бюджета като най-големия компромис в рамките на коалицията, посочвайки различията между ИТН и БСП, и призна, че грешка е било недовършването на диалога със социалните партньори.

Йорданов заключи, че без ИТН поне три или четири важни решения нямало да се случат и че партията остава единствената дясна сила, която се противопоставя на политическото покровителство в подобни случаи.

