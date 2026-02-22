Суперскъпо оборудване повдига нови въпроси около трагедията Петрохан

С каква техника са разполагали т.нар. рейнджъри, открити мъртви на Петрохан и Околчица? Сред оборудването им фигурират високопроходими автомобили, кемпер, дронове, моторни шейни и сателитна връзка. Пазарната стойност на част от тази техника достига стотици хиляди евро, съобщава бТВ.

Високопроходим кемпер

Високопроходимият кемпер, в който бяха открити телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче при връх Околчица, е закупен през есента на 2025 г.

Димитър Маринов, собственик на фирма за кемпери под наем, отдава същия модел от години и обяснява, че става дума за 4х4 система с автоматична скоростна кутия, без бързи и бавни скорости - изцяло автоматизирана проходимост.

"Специално този кемпер е 4х4 система, с автоматична скоростна кутия, няма бързи и бавни скорости, всичко е автоматично при него. Минава на места, където може да отиде и нормален джип, проходим е в зимни условия, на пясък, на камъни, няма проблем с него относно проходимост. Чувам, че е бил на такова място и хората се чудят може ли да стигне – да, този кемпер може да стигне...", коментира той.

Цената зависи от допълнителното оборудване, но според Маринов стартовата стойност е около 110 хил. евро и може да нарасне значително.

Сателитна връзка чрез Starlink

Сдружението на Калушев е разполагало и със сателитна интернет връзка чрез Starlink. От МВР съобщиха, че именно чрез тази технология са успели да установят местоположението на кемпера.

Сателитната система се използва в редица операции по света, включително във военни условия. Българинът Иван Калчев, доброволец в Украйна, е поддържал сателитите на Киев към Starlink в продължение на година.

"За това време не ми е известен нито един случай - хардуерно да е бил засечен, тоест чрез радиовълните, да е бил засечен Starlink от едната или от другата страна. Това е еквивалентът на следенето на телефоните чрез клетките – без да се знае конкретен мобилен абонат какво си говори, дали използва глас, дали използва някакво съобщение, той свързвайки се с клетката, оставя трафични данни", коментира Иван Калчев.

Индустриални дронове с термални камери

Групата е разполагала и с високотехнологични дронове. Стоян Йорданов, експерт по управление на дронове, разпознава използвания апарат по описанието на МВР.

"Дронът, който са използвали, е висок клас индустриален дрон, който може да се използва за доста неща. Той е снабден с термална камера, която може да се използва за термографски изображения, за издирване на бедстващи хора, затиснати хора под лавина. Също така има доста добро качество зуум камера и съответно може да се гледа от 100-200 м, да се приближи, да се види номер на кола, да се види нещо друго доста по-детайлно", посочва Йорданов.

Обсегът на такъв дрон достига около 8 км, с полетно време приблизително 40 минути при добри условия. Може да се издигне на височина до 1 км.

"Около 10 000 евро е цената на термалната версия. Има и за геодезия и картографиране с доста добра камера, нормална цветна камера, с която могат да се правят много добри зазнемания като 2D, 3D модели на сгради, на пътища", допълва експертът.

Европейска връзка и международно сътрудничество

Професионалното оборудване е било притежание на групата във връзка с дейности по опазване на околната среда. Те са си сътрудничили с Европейската рейнджър федерация, която потвърди, че се познават от 2022 г.

От ERF посочват, че срещите са били свързани с обучение, обмен и утвърждаване на професията рейнджър, включително участие в Европейския конгрес на рейнджърите през октомври 2025 г. в Румъния. По техни думи дейностите са били насочени към екологично образование, работа с млади рейнджъри и превенция на бракониерство и незаконна сеч.

Машини за десетки хиляди евро

На разпространените от МВР видеа от хижа „Петрохан“ се виждат и моторни шейни, както и високопроходими автомобили на стойност десетки хиляди евро.

Макар да няма официални данни за пълните характеристики на цялата техника, публични дарители очертаха мащаба на организацията. Кметът на столицата призна, че е дарил 70-80 хил. евро за електрически мотори.

На база експертни оценки, публични твърдения и пазарни стойности, грубата сметка сочи, че на Петрохан е имало техника за поне 200 хил. евро - или близо половин милион лева. А според някои източници реалната стойност може да е значително по-висока.

