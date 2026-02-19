Най-важният въпрос за "Петрохан" още не е разплетен. Кой е той

Прокуратурата изнесе вчера нови данни по разследването на трагедията с шестима загинали в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица. Бяха показани записи от шест камери около хижата, от които според обвинението се вижда, че външни лица не са посещавали мястото, освен свидетеля, открил телата.

Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ на bTV адвокатът по наказателно право Людмил Рангелов и психиатърът д-р Веселин Герев.

По отношение на самото престъпление и хората, които са свързани и участват в него, брифингът на прокуратурата беше пределно ясен. Не оставя въпроси за същността на самото престъпление – кой, кога и защо“, заяви адвокат Людмил Рангелов.

Според него обвинението е изяснило почти всичко, с изключение на мотива.

„Прокуратурата отговори на всички въпроси, с изключение на въпроса защо. И този въпрос ще остане открит и по-нататък във времето, в неговата детайлност“, посочи Рангелов.

По думите му вероятността да бъде намерено писмо или свидетелство, което да обясни мотивите, е малка.

„Когато всички са мъртви, може само да се предполага. По останалите факти да се правят някакви изводи. Но те никога няма да са прецизни, никога няма да са точни“, допълни той.

Рангелов отхвърли и хипотезата за външен натиск върху групата: „От фактите, които са известни от специализираните органи – прокуратурата и службите – го изключвам. Теоретично е възможно, но само теоретично. Няма никаква индикация за подобно външно влияние“.

Психиатърът д-р Веселин Герев заяви, че отговорът на въпроса „защо“ трябва да се търси в патопсихологията.

„Пак ще кажа, че във всеки от нас дреме по един психопат… Освен това трябва да ви кажа от практиката, че най-настъпателни, най-агресивни са интелигентните психопати“, подчерта психиатърът.

Според него в затворена общност подобно развитие не е трудно, особено „когато има един водач или тартор, човек, който определя правилата и задължава всички останали да му се подчиняват“.

„Тогава той обикновено избира хора внушаеми, хора подчиняеми, такива, върху които може да въздейства психологически. И както виждате, тарторът на групата, водачът или ламата там, както го наричат, е бил голям психологически манипулатор“, посочи още Герев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com