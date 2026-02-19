Окончателно! Регистърът на педофилите става публичен

Народното събрание прие окончателно промените, с които регистърът на извършителите на сексуални посегателства срещу деца става публичен. Решението беше взето с пълно единодушие от всички 186 присъстващи в залата депутати. Достъпът до информационния масив ще бъде свободен и безплатен. В списъка ще фигурират трите имена на осъдените лица, както и техният настоящ и постоянен адрес.

Заради консенсуса, че децата се нуждаят от максимална защита, процедурата по гласуване на поправките премина ускорено в рамките на половин час.

Климент Шопов от „Възраждане“ благодари за подкрепата на законопроекта, внесен от формацията му. "Днес се обединихме около нещо добро за децата", отбеляза той.

Йордан Цонев от „ДПС – Новото начало“ заяви, че партията подкрепя подобни текстове, но засегна и темата за половата идентификация. Той изрази критика към неправителствени организации, които според него „учат децата, че половете могат да бъдат колкото и каквито си искат“ и възразяват срещу въвеждането на вероучение.

Цонев припомни, че ДПС още от 2005–2006 година настоява за вероучение на децата, като подчерта, че „тези традиционни ценности на вярата изключват сексуални посегателства към деца и търпимост към тях от страна на децата и родителите“.

Депутатът категорично се обяви против прехвърляне на държавни функции към неправителствени организации.

Тях никой не ги избира, някой ги финансира и те изпълняват поръчката му. ДПС винаги е против този тип политика“, заяви Цонев.

Той допълни, че ще работят за „разграждането на мрежата на влияние на Сорос“.

