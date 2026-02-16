Политика

Ключова седмица: в очакване на служебен кабинет и дата за избори

Списъкът с министри трябва да е готовдо четвъртък

16 фев 26 | 8:00
239
Боряна Колчагова

Започва ключова политическа седмица. Очакваме избраният от президента Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров да представи състав на служебен кабинет, припомня БНТ.

Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.

Ако президентът няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това ще бъде издаден и указ за определяне на датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.

Автор Боряна Колчагова

