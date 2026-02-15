Задкулисие! Гюров звъни на Атанасов за министри

Избраният за служебен министър-председател Андрей Гюров вече събира състава на служебния кабинет. Шефът на ДСБ Атанас Атанасов от ПП-ДБ е провел телефонен разговор с Гюров за съвет относно служебните министри, призна самият Атанасов.

"Един разговор съм имал само Гюров и съм заявил, че аз, като представител на партията и хората от нея, никога няма да се занимаваме с кадруване. Това е негова отговорност. Нека Андрей Гюров да си носи отговорността. Съвместно с президента на републиката трябва да решат тази задача", заяви депутатът от "Продължаваме промяна-Демократична България". Но в същото време се издаде, че активно участва в разговорите за новите служебни министриц

Знам, че са водени разговори с двама или трима души, свързани в миналото с партията, които представлявам, за да бъдат поканени за министри", допълни той.

Атанасов подчерта, че е важно кой ще бъде вътрешен министър. "Веселин Вучков ми каза, че поради многото други ангажименти, които има, няма да приеме това предложение. Той е почтен човек, много добре познаващ системата и би бил чудесен вътрешен министър. Трябва да бъдат освободени тези областни директори в МВР, за които има данни, че на предни избори са прикривали купуването на гласове в полза на досегашното статукво", каза лидерът на ДСБ, давайки да се разбере, че колкото и да отрича, активно кадрува в новото правителство.

"При предишните служебни правителства всичко се случваше открито пред всички в парламента. В парламента кандидатът за служебен премиер провеждаше своите срещи и избираше екипа, с който да работи. Сега нито знаем какво се случва, нито кого избира. Вероятно се следва плана на ПП-ДБ да си направят МВР", посочи депутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com