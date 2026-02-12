Гюров увърта за МВР, не отрича за Рашков

Вътрешен министър трябва да е човек, който има репутация и от ден първи да може да работи за честни избори. Човек от системата на МВР, но ние ще разгледаме всички възможни опции. Това заяви номинираният за служебен премиер Андрей Гюров пред журналисти в президентството. Той три пъти получи въпрос дали разглежда кандидатурата на Бойко Рашков и три пъти не отговори. Съпартиецът на Гюров, лидерът на ПП Асен Василев, настоя именно скандалната фигура на Рашков, който арестува лидера на опозицията Бойко Борисов, да поеме МВР.

Предстоят срещи, разговори за министрите. Започвам разговорите и те ще протекат много бързо, каза Гюров. Министрите са изцяло моя отговорност, с г-жа Йотова сме на едно мнение за това. Не трябва да има хора на конци, сламени фигури, обеща Гюров, който по време на получаването на мандата каза, че най-важно за него е министрите да са хора с приличие.

Не обсъждам имена в момента. Ще проведа разговори, допълни той.

Основната задача на кабинета е честни избори, така че българските граждани да видят смисъла да гласуват. Със сигурност ще трябва да направим още един удължителен бюджет. Едно ново мнозинство би трябвало да дойде със собственото виждане за управление и за бюджета, каза още Гюров

Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии, заяви още Гюров.

