Обрат със служебните кабинети. Радев с план срещу олигархията (ОБНОВЕНА)
Премиерът представи раздел „Правосъдие“ от управленската програма
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Премиерът представи раздел „Правосъдие“ от управленската програма
Прощална реч на служебния премиер
Очакването е те да бъдат приети в кратки срокове след конституирането му
Със заповеди на министъра на вътрешните работи са освободени от длъжност директорите на три главни дирекции
Пиарка хваната с дрога, разкри лидерът на ИНТ
Кабинетът смени 28 души
Димитър Манолов алармира за неумение, фанатизъм и риск от нови финансови грешки
Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство, каза той
Знам, че не е лесно да се направи кабинет от компетентни хора, каза той
Тя бе дясната ръка на Бойко Борисов
Кметът на София изрази подкрепа за решението на Георги Клисурски да приеме поста министър на финансите
Първи коментар от ГЕРБ за кабинета "Гюров"
На първо четене служебното правителство можем спокойно да го кръстим „Петрохан“, заяви той
Потресен съм, лаишки кабинет, каза лидерът на "Възраждане"
Оттук нататък ДПС ще използва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет, заяви тя
Назначаването на Стоил Цицелков за „вицепремиер за честни избори“ е тревожна предпоставка да няма честни избори
Номинираният кандидат за служебен премиер Андрей Гюров се яви на "Дондуков" 2, за да представи на държавния глава Илияна Йотова съставения от него слу...
Служебните министри ще са на ПП-ДБ, каза лидерът на "Възраждане"
Отчита изпълнението на мандата в 12 часа
Служебният кабинет е готов