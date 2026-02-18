Борислав Цеков отсече: По вицепремиерите ще ги познаете

Не служебно, а "Петроханско" правителство на замитането и "ала-бала" с машините. Това коментира топ конституционалистът доц. Борислав Цеков по повод проектокабинета "Гюров".

Ето какво написа доц. Цеков във Фейсбук:

НЕ СЛУЖЕБНО, А „ПЕТРОХАНСКО“ ПРАВИТЕЛСТВО НА ЗАМИТАНЕТО И „АЛА-БАЛА“ С МАШИНИТЕ

По вицепремиерите ще го познаете. „Петроханци“. Служебното правителство, което ще бъде назначено от Илияна Йотова, буди сериозна загриженост и тревога по двата въпроса с възлово значение за обществото в предстоящите месеци – изборите и разкриването на зловещата криминална афера „Петрохан“. Тревога както заради нулевия управленски капацитет по организацията на избори, така и за политическата неутралност, и не на последно място – за незамесеността на ключови фигури в него по темата „Петрохан“.

Назначаването на Стоил Цицелков за „вицепремиер за честни избори“ е тревожна предпоставка да няма честни избори. Защо ли? Защото Цицелков има нулев управленски опит, а самоопределянето му като „изборен експерт“, понеже бил работил като такъв в някакви НПО-та и в празната говорилня „Обществен съвет на ЦИК“ (създаден някога от Мая Манолова), е напълно произволно и лишено от необходимия образователен статус и академични признания, които са единственият валиден критерий за „експертност“. Към това се прибавят и неговите нескривани принадлежност и пристрастия към ПП-ДБ. Тоест имаме „три в едно“: нулев управленски опит, липса на експертна квалификация и активна партийна ангажираност. Това е всичко друго, но не и гаранция за честни избори. Очевидно се задава „ала-бала с машините“ и предизборна злоупотреба с изпълнителната власт в угода на ПП-ДБ. Да не говорим, че същият „вицепремиер за честни избори“ със серия изказвания напоследък е активна част от пропагандния уотабаутизъм, организиран от ПП-ДБ за потулване на престъпленията на сектата от хижа „Петрохан“.

Вторият вицепремиер, Янкулов, е ангажиран по линия на АКФ - и то не от днес, както се видя от изнесената документация - с потулването на проверките за деянията на опасната религиозна секта на „ламата“. Назначението му е тревожен сигнал, че ще бъде направен мащабен опит да се заметат следите и да не излезе на бял свят истината за трагедията и престъпните деяния, в т.ч. педофилията на „природозащитниците“ и техните връзки с публични и политически фигури във и около ПП-ДБ.

Това е всичко друго, но не и служебно правителство. Това е „петроханско“ правителство на замитането и „ала-бала“ с машините.

Конституционната отговорност за назначаването на това правителство е на президента Илияна Йотова. Политическата - на ПП-ДБ.

