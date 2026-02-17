Порно с деца, тайници с оръжие и липсващи преписки. МВР пусна доклада "Петрохан" (ДОКУМЕНТИ)

Дирекция „Инспекторат“ в МВР изготви доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях. Това съобщиха от МВР.

Докладът е публикуван в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г.

От 2022 г. досега в Министерство на вътрешните работи са постъпили четири сигнала срещу неправителствената организация на Ивайло Калушев. По един от тях – адресиран до вътрешния министър – е била образувана преписка във връзка със споразумение между организацията и Министерство на околната среда и водите, което по това време се ръководи от Борислав Сандов. По случая Софийска градска прокуратура също е образувала преписка.

Вторият сигнал е подаден от бабата и дядото на 8-годишно момче с твърдения, че детето е изложено на риск. Проверките са извършени от Главна дирекция „Национална полиция", РУ – Годеч и 06 РУ към Столична дирекция на вътрешните работи, под надзора на прокуратурата. Преписките не са връщани с допълнителни указания, а прокурори в Костинброд и Софийска районна прокуратура са постановили отказ да се образува досъдебно производство.

През февруари 2022 г. е постъпил и анонимен сигнал, в който се твърди, че Калушев ръководи будистка религиозна група, извършваща блудствени действия с малолетни и непълнолетни, създаваща порнографски материали и държаща незаконни оръжия, укривани в тайници.

Според проверката на МВР издирвателните действия по случая не са били документирани по установения ред. Проверката е прекратена през май 2023 г. поради изтичане на срока.

Липсва и преписка по сигнал за заплахи и саморазправа в района на хижа „Петрохан". Тя е била образувана в РУ – Берковица и изпратена по компетентност в РУ – Годеч през март 2024 г. Установена е физическа липса на преписката, което възпрепятства комисията да направи еднозначен извод по съществото на сигнала, се посочва в доклада.





