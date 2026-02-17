Мексиканеца разкри последните думи на Калушев. Бащите им били колеги агенти

Деян Илиев, който откри трите тела до хижа "Петрохан", вероятно е напуснал страната и е заминал за Мексико, съобщава Нова телевизия, като се позовава на свои източници.

Илиев е мъжът, който от години е бил сред най-близките хора на Ивайло Калушев и първи е открил телата в горящата хижа, припомня медията. Неговата съпруга Лола е мексиканка и двамата вероятно са напуснали България. За да стигне до Мексико, Илиев първо отишъл в Испания, тъй като няма директен полет от България. Той е бил разпитан няколко пъти и към момента няма забрана да излиза извън пределите на страната ни, се твърди в публикацията на NOVA, която се позовава на близки до разследването. Колата му била на адреса му в село Гинци.

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова – майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче.



Деян Илиев става част от близкия кръг на Ивайло Калушев, когато е 16-годишен. Впоследствие той е един от пътешествениците с лодка до Мексико, за което свидетелства Валери Андреев – момчето, което казва, че е имало сексуални контакти с Ивайло Калушев.

Илиев обаче има жена мексиканка и вероятно заради това излиза от кръга на най-посветените в култа на лама Иво. За негова дейност в Мексико има следи до 2024 година, когато отдава под наем къща в района на Тулум. През 2025 година обаче Илиев си купува къща в село Гинци, най-близкото до хижа „Петрохан“.



Бащата на Деян Илиев е Делчо Данаилов Илиев. Той е вербуван за агент на контраразузнаването през 1987 година, става ясно от данните на Комисията по досиетата. Това е същото управление, в което е бил прехвърлен и Георги Калушев – бащата на Ивайло Калушев. В петък прокуратурата изпрати материалите по разследването в парламента.

В показанията си Деян Илиев, освен за много гилзи, намерени вътре в хижата, свидетелства и за това, че е видял мъже с АТВ-та в село Гинци на 1 февруари. „Някъде около 15 часа написах съобщение на Ивайло Иванов, че може би тези хора ще карат АТВ-тата в планината и Ивайло веднага ми благодари за информацията", пише в показанията си мъжът, открил мъртви Пламен, Дечо и Ивайло в „Петрохан”.



Разказва, че отново на 1 февруари, малко преди 20 часа, получава съобщение от приятеля си Ивайло Калушев: "Някъде около 19:45-19:50 часа получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително - нещо като прощално писмо. Събщението звучеше като: „Сбогом, приятелю! Ние много се уморихме и нямаме повече сили” и „Върни се в Мексико”. Понеже телефонът ми е настроен по този начин, всички получени съобщения ми се изтриват автоматично след известно време. Затова не мога да посоча точния текст на съобщението".



NOVA разполага и с показанията на жената на Деян Илиев - Лола, която е родом от Мексико. Тя е била с него, когато мъжът се качва до хижата в деня, в който открива телата. „Много се изплашихме. Д. ми каза да се заключа в колата и да не отварям на никого, а ако нещо се случи - да натисна клаксона, за да го предупредя. Когато Д. се върна, беше в състояние на шок. Целият трепереше. Каза, че всичко е изгоряло и че ще се върне да провери. Когато се върна вторият път, Д. беше ужасен, плачеше и трепереше”, пише Лола.

Важен детайл от показанията на жената на Деян, мексиканката Лолита - когато се качват на хижата и откриват телата, те непрекъснато са поддържали връзка с бащата на Деян. Той е казвал какво да правят. Бащата на Деян Илиев е свързан с Държавна сигурност - агент Боев, и след 1989 се е издигнал до началник на управление в МВнР.



Из показанията на Лолита:

"... Каза, че всичко е изгоряло и че ще се върне да провери приятелите му дали са там. Отиде и се върна след 2-3 минути. Каза ми да звънна на баща му. Когато се върна втория път, Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше, каза, че трима от приятелите му са мъртви. През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян. След като му се обади, Деян каза, че ще звънне на полицията. Слязохме с колата от хижата и когато стигнахме магазинчето на пьтя на Петрохан, видяхме патрулка с гранични полицаи, Деян направи знак и те дойдоха да говорят с него, той им разказа какво се е случило след това звънна и на тел. 112. Деян ми каза, че ще се върне с граничните полицаи, за да им покаже местоположението на хижата, тъй като не е лесно да се стигне до нея, но че преди това ще ме остави вкъщи. Когато стигнахме до къщата, Деян каза да се заключа вътре и да поддържам връзка с баща му. След това се почна даването на показания, задържаха Деян за 24 ч., беше в участъка през цялото време, аз бях много притеснена. Аз прекарах сама нощта в къщата. Това е всичко."

Екипи на полицията претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи, съобщи bTV.

В акцията се включиха "Kриминална полиция" към Oбластната дирекция на вътрешните работи в Бургас и районното управление на полицията в град Царево.

По неофициална информация заповедта за претърсването на дoма на Калушев е дошла от София.

Органите на реда влязоха за първи път в имотa, след като преди повече от седмица направиха само оглед отвън.

От бургаската полиция заявиха, че очакванията са да открият предимно документи, както и видеозаписи, които да помогнат във разследването.

Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо. Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал. "Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", коментира той.

По думите му минавали джипове - високо оборудвани.

"И ми правише впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов.

"Само веднъж видях едно детенце и една жена. Детенце - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той. "Тук, на това място, имаше местни хора, които живееха. Те починаха всички на възраст. Бяха към пет деца - трима братя и две сестри", заяви местният мъж пред bTV.

