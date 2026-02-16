И бащите на Николай и Валери проговориха. Потресаващи разкрития за Калушев

В 147-те страници от делото по случая "Петрохан", предоставени в Народното събрание, са и показанията от разпитите на бащите на намерения застрелян в кемпер на Околчица 22-годшен Николай Златков, както и на Валери Андреев - младежът, който на 14 е бил оставен от майка си при Ивайло Калушев в ботевградското село Краево. Андреев-старши категорично подкрепя казаното от сина си, който пръв свидетелства, че е станал жертва на сексуално насилие, съобщиха "Труд News" и БНТ, позовавайки се на източници в МВР, запознати с разпита на мъжа, проведен миналата седмица. Майката на Валери втрещи цяла България, наричайки сина си "морален убиец", на групата. Вчера с пост във Фейсбук тя отново взриви държавата, като настоя синът й да бъде съден.

Бащата на Валери, който също се казва Валери Андреев, бизнесмен, инженер и уважаван специалист в своята професионална област, е заявил: "Калушев е изключително интелигентен и безспорно манипулативен човек, който чрез практики, заимствани от будизма, хипнотични техники и други методи е внушавал на последователите си определени идеи и така е осигурявал финансиране за собствените си действия".

Според показанията му, неговата съпруга София Андреева, последователка на Калушев, е присвоила и прехвърлила над 1 млн. лв., с които фактически е подпомагала групата му в Мексико. През 2012 г. тя закупила къщата на Ивайло Калушев в село Краево на цена, десет пъти по-висока от пазарната - 260 000 евро при реална стойност между 20 000 и 25 000 евро. С тези средства Калушев купил яхта, с която заедно с Валери Андреев-младши, Деян Илиев и тогавашната му приятелка Невена отплавали от Европа към Мексико.

Докато групата била в чужбина, София Андреева и синът им изтеглили над 200 000 евро от банкови сметки - средства, които бащата спестявал за образованието на Валери. Освен това, били продадени и семейни златни накити, съхранявани в банкова касета. С тези пари групата закупила имот в Мексико, използван за живеене и медитации.

Валери Андреев-старши разказал още, че дори след завръщането на сина му от Мексико преди седем години - след скандал с Калушев, който според него пренасочил вниманието си към новопристигналия Николай Златков - майката не повярвала на собственото си дете. "Съпругата ми замина спешно за Мексико, за да установи според нея причините за разрива. След като се върна, обвини сина ми и застана изцяло на страната на групата на Калушев - позиция, която поддържа и до днес", заявява бащата.

Той допълва, че започнал активно да подкрепя сина си.

Валери завършил вечерна гимназия по ускорена програма, записал се в Нов български университет и започнал нов живот. По думите на бащата, като подкрепа за усилията му организирал пътуване до Непал, където синът му изкачил маршрути в Хималаите до 6500 метра височина - преживяване, което му помогнало да преодолее травмите.

Бащата твърди, че едва наскоро е научил за сексуалните посегателства срещу сина му. По думите му те са започнали, когато Валери е бил на 15-16 години. Синът му не споделил по-рано поради притеснение от реакцията на баща си.

Според показанията му, София Андреева продължила да поддържа контакт с групата, макар да отричала това. Преди около година полицията го потърсила във връзка с автомобила на съпругата му, открит в района на Петрохан, близо до село Гинци. Тя твърдяла, че е на гости в Своге, което впоследствие се оказало невярно.

По думите на Валери Андреев-старши, съпругата му вероятно е продължила да финансира Калушев и след завръщането на групата от Мексико. След като останала без средства, тя взела заеми от роднини и близки на обща стойност около 200 000 лв., които впоследствие той бил принуден да покрие след намесата на съдия-изпълнител.

Според него, средствата били предоставени на Калушев, макар тя да твърдяла, че ги дарява на църковни храмове.

Мъжът бил категоричен, че вярва на думите на детето си по отношение на Ивайло Калушев.

Валери Андреев опровергава съпругата си София, която в интервю пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, обвини собствения си син, че е морално отговорен за смъртта на петимата мъже и 15-годишния Александър Макулев. "Заставам твърдо на страната на сина си, а не на страната на пострадалите. Не приемам обяснението, че петима зрели мъже, интелигентни повечето от тях, могат да посегнат на себе си благодарение на сигнала, подаден от сина ми през 2022 г. в ГДБОП за отношенията на Ивайло Калушев към него и опасенията си, че това ще се повтори и с малкия Николай, който, пристигайки в Мексико при Калушев е бил само на 10-годишна възраст", посочвал в показанията си Валери Андреев-старши, цитиран от "Труд".

"Синът ми Валери Андреев в ученическите си години пушеше марихуана. Лятото между девети и десети клас бяхме на море, на почивка, и там прекали с марихуаната. Жена ми София го взе и го заведе при Ивайло Каушев и неговата компания", е казал още той.

Бащата на Николай Златков за Калушев: "На въпросите кой плаща, откъде са парите за този имот и кой му дава право да държи малолетни деца, безскрупулно и безчувствено ми бе отговорено, че не е моя работа"

В документите, които са предадени на депутатите, са приложени и разпитите на бащата на открития застрелян в кемпера на Калушев на връх Околчица Николай Златков.

От тях става ясно, че мъжът непрекъснато се е интересувал от живота на сина си в продължение на 12 години. Той е ходил и до Мексико, за да научи повече за отношенията на детето си с групата на Калушев и също така как и кой е заплащал водолазните и духовните обучения на Николай. Отношенията между двамата станали по-близки, след като Николай се завръща в България.

От разпита станало ясно, че след заминаването на Николай и майка му за Мексико, бащата е получил информация за общността на Ивайло Калушев, която го е притеснила. На място той не е получил точен адрес на мястото, където е живеел Николай.

"Николай ми потвърди, че е там по собствена воля и желание, обещаха ми да се срещна с предводителя на сектата според мен. На другия ден на въпросната среща в някакво заведение в комплекса за първи път се срещнах с Ивайло Калушев. На срещата Николай го нямаше и на Калушев, според мен му беше видимо неприятно. Направи ми впечатление, че цялата информация в интернет, както и в неговия сайт се редактира сериозно", казал бащата на младия мъж.

В разговора си с Калушев бащата се поинтересувал от учението и плащането на уроците на сина му. "На логичните от мен въпроси кой плаща и откъде са парите за този имот и кой му дава право да държи малолетни деца, безскрупулно и безчувствено ми бе отговорено, че не е моя работа", заявил още пред разследващите бащата на Николай.

Срещите на момчето баща му, след като то се върнало в България, били от време на време за по час. "Винаги като се виждахме, той беше облечен в униформа. Всички други от обкръжението на Ники бяха с подобна на неговата униформа. Наблюдавайки и другите хора в обкръжението на Ники, оставах с впечатлението, че живеят един нормален и спокоен живот", посочил мъжът, цитиран от bTV. 2022-ра е годината, когато двамата с Николай се виждат в хижата и тогава баща му се запознал с Ивайло Иванов.

