Радикална промяна с картата за градския транспорт. До края на март предстои да бъде пуснато мобилно приложение, чрез което тя ще може да се дигитализира и добави в електронен портфейл, съобщиха от Столична община във Фейсбук.

Пластичната карта ще остане валиден начин за пътуване, но гражданите ще имат възможност да я регистрират в приложението и да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник, като валидират с едно докосване.

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматичното им подновяване. Според Общината това ще улесни обслужването и ще намали необходимостта от посещения на гишета.

Валидирането на превозните документи остава задължително, тъй като гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване, отбелязват от общинската администрация.

Оттам посочиха, че на следващ етап се предвижда интегриране на информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. От Общината обясниха, че отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август се очаква да бъдат пуснати в експлоатация три нови метростанции, припомниха от Столична община.

Осигурени са средства за заплатите в сектора до края на март, като се водят активни разговори за гарантиране на устойчиво финансиране през цялата година. Няма да бъде допуснато увеличение на цените на превозните документи, посочват още от Общината.

През октомври 2025 г. Столичният общински съвет прие доклад на общинските съветници от групата „Спаси София" Гергин Борисов и Борис Бонев, който предвижда дигитализация на системата за градски транспорт чрез създаване на мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите да могат да закупуват билети, да подновяват месечни и годишни карти, както и да добавят превозните си документи в дигитални портфейли като Apple Wallet и Google Wallet. При проверка ще бъде достатъчно сканиране с телефон или смарт часовник, без необходимост от представяне на хартиен билет или пластика.

