Бонуси с билетчето за градския транспорт! Но не в София

Новата билетна система ще бъде въведена до края на годината в градския транспорт във Варна. Дотогава трябва да приключат монтажните дейности на оборудването. Това каза за Радио Варна Георги Киряков, директор на общинското предприятие ТАСРУД.

Новите валидатори вече ще позволяват разплащане с банкова карта. Друга новост е, че при повече пътувания, които надхвърлят цената на целодневен билет, автоматично ще бъде направена отстъпка и ще бъде отчетена стойност до тази на дневния билет, обясни той.

Ново мобилно приложение ще бъде използвано за закупуване на превозен документ, той ще бъде активиран от момента на валидирането му в автобуса, а не от момента на заплащането му онлайн, каза Киряков. Уточнението е в отговор на негодувание на пътници, че времетраене се отчита по-рано от реалното качване в автобуса.

Добра новина за пътниците е, че отново ще имат възможност да купуват предплатени карти.

