Бонуси с билетчето за градския транспорт! Но не в София
Тръгва нова билетна система
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Тръгва нова билетна система
Не е ясна цената, нито как ще се връща рестото, за да не се бави автобусът
Кметът Портних изправи косите на съгражданите си
Искат увеличение с 40 стотинки на билетчето
София. Цената на билетчето в столичния градски транспорт за еднократно пътуване остава 1 лев и догодина. Калкулация на разходите по извозването на ед...