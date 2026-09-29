Атидже Вели атакува идеята за глоби за домашна ракия

След обществения отзвук и безпокойството сред гражданите относно въвеждане на глоба за притежание на чужда домашна ракия, народният представител от ДПС Атидже Алиева - Вели внесе Становище относно предложените изменения в Закона за акцизите и данъчните складове. Ето какво написа във Фейсбук:

Темата с предложените глоби за домашната ракия възмути толкова българи. Вчера с мен се свързаха много хора, които казаха едно: Това е прекалено! Докато българските граждани имат сериозни проблеми, изнемогват и обедняват всеки ден заради високи цени на горивата, цените на стоките и услугите, правителството реши да се заеме с домашната ракия. Поставиха и въпроса след като управляващите не решават истинските проблеми, коя ще е следващата забрана и глоба- може би за киселото зеле…, написа във фейсбук Атидже Вели.

Затова днес като народен представител от ПГ на ДПС и член на Комисията по бюджет и финанси по време на общественото обсъждане на промените в Закона за акцизите и данъчните складове изпратих становище тези нелепи предложения да отпаднат, посочи народният представител от ДПС.

Ако проблемът е незаконната търговия - контролът да е върху търговията. Ако има нарушители - санкциите да са за тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандиста и човека, който споделя домашна ракия с приятел или роднина, категорична бе Атидже Алиева-Вели.