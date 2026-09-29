68 милиарда лева в хазарт за година. Искат удар и по самите залози

Ограниченията върху хазарта не трябва да приключват със забраната на рекламата. Следващата стъпка трябва да бъде постепенно ограничаване и на самата хазартна дейност - както онлайн, така и във физическите обекти. Това заяви проф. Веселин Вучков, професор по наказателен процес и бивш вътрешен министър.

„Трябва постепенно да се пристъпи към ограничаване на самата хазартна дейност. Не просто рекламата му, а и хазартът да бъде ограничен и онлайн, и физически. Това ще бъде възприето много позитивно от българското общество“, каза Вучков пред БНР.

68 милиарда лева залози

Най-силната цифра, посочена от него, е за размера на хазартната дейност в България. По думите му само през миналата година в страната са били заложени 68 милиарда лева при хазартни оператори.

Вучков определи разрастването на сектора като „огромен проблем за нашето обществено здраве“, който през последните години според него е бил изпуснат от контрол.

„Трябва да се направи решителна стъпка. Сега са заявени намерения. Приветствам правителството, защото се засягат огромни икономически и бизнес интереси“, каза той.

Правителството вече предложи сериозни промени в Закона за хазарта, които са публикувани за обществено обсъждане. Сред основните мерки е практически пълна забрана на рекламата на хазартни игри, с ограничени изключения, както и по-строг контрол върху дейността на сектора.

Имало е покровителство и лобизъм

Бившият вътрешен министър отправи и тежко обвинение към начина, по който секторът се е развивал през годините. Според него хазартът е намирал пролуки в законодателството и е бил покровителстван както от представители на властта, така и от лобистки интереси.

„Това се доказа през годините и със съответни наказателни производства. Имаше двусмислие при най-важното нещо - как да облагаме приходите от хазарт“, заяви Вучков.

Той припомни, че още преди повече от половин година се е обявил за пълна забрана на хазартната реклама. Сега подобна мярка вече е част от предложените законодателни промени.

Сивият онлайн пазар расте

Проблемът не е само български. Ново европейско изследване оценява целия онлайн хазартен пазар в ЕС през 2025 г. на около 128 милиарда евро брутен игрален приход.

Според същия анализ около 91,6 милиарда евро са генерирани извън националните регулаторни режими. Оценката е, че нерегулираният сегмент е нараснал със 74 процента само за две години.

Докладът поставя особен акцент върху социалните мрежи, нелицензираните оператори и онлайн съдържанието, чрез което потребителите се насочват към хазарт. Данните са оценки на авторите на изследването, а не официална статистика на ЕС.

Не само рекламата

Именно тук Вучков вижда необходимостта от следваща стъпка. Според него ограничаването на рекламата е важно, но няма да бъде достатъчно, ако самата достъпност на хазарта продължи да се разширява.

Той настоява темата да остане и в европейския дневен ред, тъй като онлайн операторите, социалните мрежи и трансграничните платформи трудно могат да бъдат контролирани единствено чрез национални мерки.

Позицията му е категорична - след ограничаването на рекламата трябва да започне дебат и за постепенно ограничаване на самата хазартна дейност в България.