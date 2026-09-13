Уникален референдум разтърсва Швейцария, опасност за отношенията с ЕС
Допитването е сравнявано с британския референдум за ЕС, защото може да промени отношенията на Берн със съюза
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Допитването е сравнявано с британския референдум за ЕС, защото може да промени отношенията на Берн със съюза
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Нов завод поистрои компанията Eurocement