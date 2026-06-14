Уникален референдум разтърсва Швейцария, опасност за отношенията с ЕС

Швейцария гласува днес на изключително необичаен референдум - не за данък, бюджет или отделен закон, а за това дали в конституцията да бъде заложена горна граница на населението. Предложението предвижда броят на жителите на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 г., предаде Ройтерс.

Уникалността на допитването е в самия му предмет - една богата европейска държава поставя на народен вот въпроса колко хора може да понесе, без да се пречупят жилищният пазар, обществените услуги и социалният баланс. Ако инициативата бъде приета, тя може да принуди Конфедерацията да преразгледа споразумението си с ЕС за свободно движение на работната сила.

Гласуване за числото 10 милиона

Референдумът е свикан по инициатива на дясната Швейцарска народна партия, която има най-голямата група в долната камара на парламента. В основата му стои тревогата, че населението на страната расте твърде бързо и че този ръст усилва натиска върху жилищата, инфраструктурата, здравеопазването, транспорта и обществените услуги. Така демографският въпрос излиза от сферата на прогнозите и се превръща в директен политически избор.

Според официалните прогнози населението на Швейцария, което вече е над 9 милиона души, може да премине границата от 10 милиона още в началото на по-следващото десетилетие, тоест малко след 2040 г. Именно тази прогноза превръща числото 10 милиона в символичен праг. За поддръжниците на инициативата то е червена линия, след която страната рискува да изгуби контрол върху собственото си развитие. За противниците това е опасен опит сложен икономически и демографски процес да бъде заключен в конституционна забрана.

Референдум с потенциален ефект на Брекзит

Допитването е сравнявано с британския референдум за излизане от ЕС преди 10 години, защото може да има последствия далеч отвъд вътрешната швейцарска политика. Ако предложението бъде одобрено, Берн може да се окаже под натиск да се откаже от споразумението си с ЕС за свободно движение на работната сила. Това би засегнало един от ключовите елементи в отношенията между Швейцария и съюза.

Залогът е огромен и за икономиката. Много хора, които работят в алпийската държава, идват именно от страни от ЕС, а швейцарският пазар на труда разчита на този приток в редица сектори. Затова евентуална промяна не би била просто миграционна мярка, а удар по модел, върху който Швейцария гради част от икономическата си сила.

Правителството и парламентът казват „не“

Правителството и парламентът на Швейцария призоваха избирателите да отхвърлят предложението, отбелязва БТА. Аргументът им е, че подобна конституционна рамка може да създаде тежки проблеми за отношенията със ЕС и да нанесе щети на икономиката. Властите предупреждават, че темата за населението не може да бъде отделена от работната сила, свободното движение и договорите, които поддържат стабилността на швейцарския модел.

Въпреки това инициативата не изглежда маргинална. Няколко социологически проучвания сочат, че тя вероятно ще бъде отхвърлена, но подкрепата за нея остава значителна - над 40% „за“ при над 50% „против“. Разликата не е непреодолима, което прави вота напрегнат до последно.

Защо този вот е толкова различен

Швейцария е известна с честите си референдуми, но този се отличава със самата си логика. Той не пита гражданите само дали искат по-строги правила за имиграцията, а дали държавата трябва да постави числен таван на собственото си население. Това превръща допитването в рядък политически експеримент, при който демографията се третира като конституционен риск.

Въпросът е особено чувствителен, защото Швейцария едновременно се нуждае от чуждестранна работна сила и усеща натиска от бързия ръст на населението. Именно това напрежение прави референдума толкова важен - той сблъсква икономическата реалност с усещането на много граждани, че страната им става прекалено скъпа, пренаселена и трудна за живот.

Резултатите ще покажат дали страхът е по-силен от модела

Първите резултати се очаква да започнат да пристигат по обед - около 13:00 ч. българско време. Ако инициативата бъде отхвърлена, това ще запази сегашната линия на Швейцария към ЕС и свободното движение, но няма да премахне политическия натиск по темите за имиграцията, жилищата и обществените услуги. Ако бъде приета, страната ще влезе в дълбок спор за бъдещето на отношенията си със съюза и за собствената си икономическа архитектура.

Затова днешният вот е много повече от поредното швейцарско допитване. Той е референдум за границата между отворената икономика и страха от пренаселване, между нуждата от работници и тревогата за жилища, услуги и качество на живот. Рядко една държава поставя толкова директно въпроса не просто кой може да влезе, а колко голяма изобщо иска да бъде.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com