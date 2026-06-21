Курортът на София Лорен сглобява мира между САЩ и Иран

САЩ и Иран днес се опитват да топят ледовете в алпийския рай над Люцернското езеро.

Поради своята уникалност, сигурност и величествена обстановка, Бюргеншток е избран за домакин на днешната среща за преговори, в която като посредници участват Катар и Пакистан.

Швейцарското планинско плато, разположено на 500 метра вертикално над искрящото Люцернско езеро, притежава уникален „магнетизъм“ - суровата алпийска природа с 150-годишна история на абсолютен лукс и холивудски блясък.

Още от 50-те години на миналия век Бюргеншток се превръща в тайно убежище за световния елит.

Точно там Одри Хепбърн избира малкия бял параклис в курорта, за да се омъжи за Мел Ферер през 1954 г. и живее там в местна вила в продължение на години.

София Лорен прекарва цели 13 години в своята Villa Daniel на платото заедно със съпруга си Карло Понти.

Сниман е на същото място и емблематичният филм „Голдфингър“ , а Шон Конъри е отсядал в курорта по време на едномесечните снимки.

Там се намира най-високият и бърз открит външен асансьор в Европа. Построен е първоначално през 1905 г., този метален колос е закрепен директно за отвесната скала. Изстрелва посетителите на 152 метра нагоре до върха за по-малко от минута, разкривайки спираща дъха панорама, от която буквално може да ви се завие свят.

Ако се върви пеша, пътят минава през легендарната пешеходна пътека Felsenweg, която е изсечена директно в масивните скали още в началото на XX век.

Разходката по нея отнема около 30 минути сред тунели и тераси, което създава усещането, че вървите между небето и водата.

В курорта е един от най-големите и луксозни уелнес центрове в Европа, като неговият външен басейн сякаш прелива право в Люцернското езеро под него.

Гледката от топлата вода към заснежените Алпи и облаците е една от най-фотографираните и разпознаваеми спа картини в света.

Дори самото стигане до този уникален спа комплекс е магнетично. Повечето посетители вземат ултрамодерен, високоскоростен хибриден катамаран от град Люцерн, който ги отвежда до подножието на планината. Оттам се прекачват на напълно реставрирания исторически зъбчат фуникуляр от 1888 г., който ги изкачва стръмно нагоре през гората директно във фоайето на хотела.

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