Швейцария намери неочаквано решение на проблем със сиренето

След години, в които едно от най-разпознаваемите сирена в света започна да губи своята запазена марка, швейцарските производители най-накрая намериха решение. Дупките в ементала, които са символ на прочутия продукт, постепенно изчезваха, но съдебно решение вече отваря пътя към възстановяването им. Става дума за на пръв поглед малка промяна, която обаче има огромно значение за традицията и пазара. Така класическият облик на сиренето получава втори шанс.

Проблемът се оказва изненадващ - не технологията изостава, а напротив, става прекалено съвършена. Съвременните методи за доене и обработка правят млякото изключително чисто, което на практика премахва условията за образуване на характерните дупки. В миналото при ръчното доене в млякото попадали микроскопични частици сено, които играели ключова роля във ферментационния процес.

Новото решение връща именно този елемент - под формата на специален прах, създаден от смлени биологични цветове от сено. Количеството, необходимо за производството, е минимално, но ефектът е значителен. Производители вече отчитат подобрение и възстановяване на характерната структура на сиренето.

Идеята обаче първоначално среща съпротива. Федералната служба по земеделие отказва да разреши използването на праха, като предупреждава за риск от индустриализация и отклонение от традицията. Спорът стига до съд, където в крайна сметка производителите печелят.

Федералният административен съд постановява, че прахът от цветове на сено е най-доброто възможно решение за възстановяване на типичния вид на ементала. С това решение се дава възможност традицията да бъде съхранена, дори и с помощта на съвременни средства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com