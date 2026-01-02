Горящо шампанско докара смъртта в Кранс Монтана. Зловещи подробности

Швейцария влезе в петдневен траур след 40 трупа и над 100, които берат душа в болниците на три държави. Един от най-скъпите ски курорти на Стария континент – Кранс Монтана, посрещна Новата година зловещо - с горящо заведение, от мазето на което безуспешно се опитваха да се изкатерят по тясното стълбище тълпи от млади хора, със стотици полицаи, пренасочени от близките кантони, десетки линейни и още толкова джетове, които цяла нощ превозваха ранените.

Първият ден на новия швейцарски президент премина в съболезнования, а не в поздравления. Страната е изтръпнала след една от най-големите си трагедии, хората се събират по площадите на градовете, за да трупат цветя и свещи за младите хора, които загубиха живота си в дискотеката на смъртта.

Собствениците - имигранти от Корсика

Собствениците на ресторанта и дискотеката отдолу се оказаха имигранти от Корсика, които държат няколко заведения и се отърваха само с леки наранявания.

Младият Юлисис Брозо, инструктор по ски, каза, че заведението е разположено на два етажа, с тясно стълбище, водещо към нощен бар в мазето.

Ресторантът Le Constellation работи от 2015 г., може да побере до 300 души, като още 40 са на отопляема тераса, съобщават френските медии.

Собственикът на Dédé, собственик на магазин за дрехи, разположен точно срещу Le Constellation, каза, че мястото е популярно сред младите хора, включително сред деца, които пият там от 14-годишна възраст.

17-годишният инструктор по ски Франсоа, който често посещаваше партита в този бар, каза, че новогодишните партита са известни с това, че собствениците не проверяват възрастта на посетителите.

Швейцарски разследващи вече втори ден се опитват да идентифицират жертвите на пожара, който се случи в претъпкания бар. Засега са оповестени 40 умрели и 115 ранени, но има много, които се водят изчезнали, пише The Guardian.

Швейцарският президент Ги Пармелин обяви пожара за едно от най-трагичните събития в историята на държавата и каза, че това е „драма с безпрецедентни мащаби, защото става дума за млади хора, чиито живота бяха загубени и прекъснати."

Пожарът избухна в 1:30 ч. сутринта на Нова година в бара Le Constellation в града, но все още не е ясно каква е причината за пожара, отбелязва The Guardian.

Силвия Костело, репортер на BBC, която е била в района, каза, че е минала покрай бара само 30 минути преди експлозията. Тя описа последиците като сцена на пълна паника и шок, с звук от сирени на линейки, които отекваха из долината с часове.

Ракети в шампанското

Според хора от бара, пожарът е започнал след като са били поставени фойерверки или сигнални ракети в бутилки шампанско.

Две жени разказаха пред френската телевизия BFMTV, че барманката е влачила служителка, която държеше в ръцете си горяща бутилка шампанско.

Свидетели казаха, че пламъците се разпространили до тавана, а след няколко секунди те обхванали претъпканото мазе, където празнували много тийнейджъри.

Една от жените разказа за тълпа от хора, които отчаяно се опитвали да избягат по тясно стълбище.

Главният прокурор на Швейцария Пилуд каза, че не може да коментира дали барът отговаря на стандартите за безопасност и дали е имал необходимия брой изходи.

Стотици хора се събраха в мълчание в студа в четвъртък вечер, полагайки цветя и запалвайки свещи. Много от участниците в нощното бдение познаваха хора, които бяха изчезнали или сериозно ранени. Пълни бяха и площадите в други градове на Швейцария.

16-годишният Юлисис Брозо, инструктор в местно ски училище, каза, че няколко от приятелите му са били в клуба по това време. Вече говорил с тези, които бяха в безопасност, но все още не беше чул нищо за тези, за които знае, че са били вътре, когато пожарът избухна.

Приятел на неговия приятел лежи в кома в болницата на Сион. "Това е истинска трагедия," каза той. "Вътре имаше стотици хора“.

Италиански голфър сред жертвите

Само за минути швейцарските власти организираха десетки линейни и джетове. Ранените бяха изпратени в болници в Сион, Лозана, Женева и Цюрих. Макрон заяви, че някои от ранените се лекуват във френски болници.

Министерството на външните работи на Италия съобщи, че 16 от нейните граждани са изчезнали, а 12 са ранени. Сред починалите е италианският голфър Емануеле Галепини, младата надежда на страната, пише RMC Sport.

Франция заяви, че осем от нейните граждани са изчезнали. Сред ранените е и един австралиец, посочва The Guardian.

Преживелия ужас се отразява пагубно за ски сезона, масово се отменят резервации. Кран-Монтана е един от най-популярните курортни градове с около 10 000 жители, разположен високо в кантона Вале в швейцарските Алпи, с изглед към долината и известната планина Матерхорн.

За разлика от близкия Вербие, който привлича богата англоговоряща публика, Кран-Монтана е популярен главно сред заможни европейци от континента.

Градът разчита силно на европейска клиентела, която идва да кара ски, да вечеря в няколко ресторанта с Мишлен звезда и да пазарува в магазините Moncler и Louis Vuitton.

Траурна камбана и за либералите

В региона, където много туристи карат ски по пистите, властите вече призоваваха хората да бъдат внимателни през следващите дни. Да избягват инциденти, които може да изискват медицински ресурси, които вече са претоварени.

Инцидентът се случва само няколко седмици преди годишната среща на Световния икономически форум за 2026 г., която ще се проведе в Давос от 19 до 23 януари, но в момента на никой в Швейцария не му е до приготовления за форума на Клаус Шваб. Дали пък тази трагедия не удря траурна камбана и за края на епохата на либералите?

