Всичко за Лозана

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Шилото Градев ядоса и Лозана

Шилото Градев ядоса и Лозана

Едва ли има футболен шеф в България, който да не изтръпва от споменаването на името Георги Градев. Приказката, че шило в торба не стои, напълно важи...

11 февруари | 21:30
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Лозана спаси милион за ЦСКА

Лозана спаси милион за ЦСКА

Буш сигурен за Италия, Кукоч се хвали с "Динамо" Съдът в Лозана отряза и последния отчаян опит на "Мерсин" да не плаща 500 000 евро на ЦСКА, научи "С...

21 декември | 21:30
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