Ужасен край! Ясен е виновникът за смъртта в бара в Кранс Монтана

Излязоха нови потресаващи подробности около мигрантите, които са собственици на бара Le Constellation в швейцарския курорт Кранс Монтана, в който на Нова година загинаха при пожар над 40 човека, а бяха ранени повече от 100.

Оказа се, че хората вътре не са имали никакъв шанс за излязат.

Жак Морети, собственикът, призна по време на разпит, че изходът от мазето е бил заключен, съобщи телевизионният канал RTS.

Вратата на долния етаж, където е организирано партито, е била заключена отвън, а когато самият той я е отключил, е намерил вътре "купчина безжизнени тела".

Това обстоятелство се счита от разследването като ключово при разследването на случая и е много вероятно, ако се потвърди, действията на Жак и Джесика Морети да бъдат квалифицирани като "предумишлено убийство".

В този случай максималната присъда ще бъде 20 години затвор.

Освен това собственикът потвърди, че лично е извършил работа по завършването на тавана на стаята с шумоизолиращ мус откъдето пламна пожара.

