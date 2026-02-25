След обира на века! Лувърът се разтресе

Четири месеца след обира на века, в който крадци задигнаха императорски корони, най-известният музей в света продължава да се тресе.

Директорът на Лувъра Лоранс де Кар подаде оставка. Тя беше приета от президента Еманюел Макрон, съобщава "Франс 24". Решението на ръководителя на френската съкровищница идва 4 месеца след обира на бижута и поредица от стачки на персонала на институцията.

Френският президент заяви, че "това е акт на отговорност от страна на Де Кар във време, когато най-големият музей в света се нуждае от спокойствие и силен нов тласък за успешното изпълнение на големи проекти, свързани със сигурността и модернизацията му".

Лувърът беше разтърсен от обира през октомври миналата година, когато четирима крадци избягаха с бижута на стойност 102 милиона долара, които все още не са открити. Стачки също доведоха до редовни затваряния на популярния сред туристите от цял свят парижки музей.

