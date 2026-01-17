Една жена събра очите на Франция и НАТО

Една жина събра очите на Франция и НАТО. 34-годишната Клеманс Гете, зам-председател на Националното събрание и член на парламента от лявата партия „Непокорна Франция“ внесе предложение Франция да напусне НАТО, съобщи „Берлинер цайтунгт“.

По думите ѝ напускането на НАТО отдавна е позиция на нейната партия. Като аргумент депутатката изтъква ареста президента на Венецуела Николас Мадуро.

Гете обяснява, че напускането на НАТО би позволило на Франция „да възстанови военната и дипломатическата си независимост и отново да се превърне в необвързана сила“.

