След обира в Лувъра: Полицаи откриха къде са крили скъпоценностите

Полицаите, разследващи обира на Лувъра, откриха къде са били съхранявани скъпоценностите.

Те са били в гараж на подземен паркинг в жилищния район „Обервилие“.

Това е последната информация за откраднатите експонати, съобщава в. Le Parisien.

Според разследващите, на 19 октомври 2025 г. двама от обирджиите на скутери са влезли в подземния гараж на частен дом в Обервилие и са били заснети от камери за наблюдение.

Записите показват как те се възхищават на откраднатите предмети за няколко секунди, след което скриват всичко.

Както обаче отбелязва вестникът, част от бижутата вече са липсвали.

Заподозрените в грабеж се връщали в гаража още няколко пъти. В нощта на 23 октомври обаче те забелязали камерите, след което скрили лицата си и потеглили с бял Citroen.

По-късно един от тях се върнал, откраднал скутери и много неща от гаража.

Шумният обир на Лувъра се състоя на 19 октомври 2025 г., когато нападателите проникнаха в музея, откраднаха девет бижута (включително тиари, обеци, колиета и брошки на френски кралици и императрици) и изчезнаха.

Кражбата е отнела около 7 минути, престъпниците са използвали стълба и нож за стъкло.

Щетите от обира се оценяват на 88 милиона евро.

