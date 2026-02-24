Напрежение между Франция и САЩ. Какво се случва?

Голямо напрежение в дипломатическите отношения между Париж и Вашингтон.

Това се случи след като посланикът на САЩ във Франция Чарлз Къшнър не се яви на официална покана във френското външно министерство, пише "Политико".

В отговор френският външен министър Жан-Ноел Баро нареди да се ограничат преките му контакти с членове на правителството на републиката, предаде АФП, позовавайки се на представители на външното министерство.

По-късно говорител на министерството втвърди тона, като каза, че очаква посланик Къшнър да изпълнява задълженията си, включително да се яви във външното министерство за дипломатически преговори и да елиминира дразнителите в отношенията между Франция и САЩ.

Скандалът тръгва след публикация в социалната мрежа X от страна на американското правителство.

Посолството на САЩ в Париж от своя страна е препечатало изявление на Държавния департамент на САЩ, в което се призовава за разследване на смъртта на крайнодесния активист Кантен Деранк, който почина на 14 февруари след конфликт с група леви антифашисти в университета в Лион.

Френското външно министерство скочи срещу тази позиция като подчерта, че тези събития се отнасят до вътрешните работи на Франция.

АФП поясни, че в посолството не се е явил посланика, но е пристигнал негов заместник, който е обяснил, че дипломатът е извън Париж.

Френският министър подчерта, че се надява инцидентът да не повлияе на двустранните отношения между Париж и Вашингтон, но изрази критика към дипломати, които се изказват по въпроси, определян от него като „изцяло вътрешнополитически“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com