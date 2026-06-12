Разследват мистериозна смърт на американски дипломат
Открит е мъртъв
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Открит е мъртъв
Забраниха на американски дипломат да контактува с правителството в Париж
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Негово превъзходителство Брус Бъртън – зам.-посланик на САЩ в България, джаз изпълнителката Джанис Харингтън и китаристът Дилън Вон гостуваха на уч...