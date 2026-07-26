Кървав край на Прайда в Берлин, автомобил помете хора

Един човек загина, а 17 бяха ранени, след като автомобил се вряза в множество край Прайда в Берлин в събота вечерта. Някои от пострадалите са в тежко състояние, а полицията започна мащабно издирване на заподозрян, известен на властите и свързван с ислямистки среди. Събитието беше незабавно прекратено, а районът около парк „Тиргартен“ отцепен. Мотивът за случилото се все още се разследва.

Автомобилът нахлул в парк „Тиргартен“

Инцидентът станал около 22 часа в централния парк „Тиргартен“, близо до Бранденбургската врата, където по това време все още имало множество участници в проявите по повод Деня на Кристофър стрийт.

„Предполагаме, че превозно средство е проникнало в парка „Тиргартен“, блъснало е няколко души и ги е ранило“, съобщи берлинската полиция в първите часове след случилото се.

По-късно стана ясно, че автомобилът е спрял, след като се е ударил в дърво. Заподозреният е напуснал мястото пеша, а полицията започна спешното му издирване.

Празникът беше прекратен, хората напуснаха района

Организаторите прекратиха събитието веднага след получаването на информацията за ранените. В социалните мрежи те призоваха участниците да напуснат спокойно и да не преминават през парка.

„Връщайте се у дома, моля“, написаха организаторите в Инстаграм. Полицията също призова хората да следват указанията на служителите на реда и на спасителните екипи.

Районът беше евакуиран, а силите за сигурност започнаха оглед на мястото и събиране на видеозаписи и свидетелски разкази. Прайдът, който по-рано през деня беше преминал мирно, приключи с паника, множество линейки и голяма полицейска операция.

Заподозреният бил познат на властите

Германската полиция съобщи, че е установила самоличността на предполагаемия извършител. Мъжът вече бил известен на органите на реда и се проверява версията, че е действал по ислямистки подбуди.

Говорителят на полицията Флориан Нат отказа да разкрие повече подробности, тъй като издирването и разследването продължават. В рамките на операцията са проведени няколко полицейски действия, включително претърсване на жилище.

Властите все още не са обявили окончателно мотивите за случилото се. Полицията проверява всички събрани доказателства и призова очевидците да предоставят снимки и видеозаписи от района.

Кметът на Берлин: Атакуваха нашата свобода

Кметът на Берлин Кай Вегнер определи случилото се като нападение срещу свободното и отворено общество на германската столица.

„След един мирен и цветен Прайд събралите се за толерантен и мирен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата - и нашата свобода днес бе атакувана по най-ужасния начин“, заяви Вегнер.

Той изрази съчувствие към жертвите, техните семейства и приятели и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Кметът увери, че полицията и службите за сигурност ще работят с пълна сила за изясняване на случая.

Мерц поиска пълно изясняване

Германският канцлер Фридрих Мерц нарече инцидента ужасен и настоя всички обстоятелства около него да бъдат установени възможно най-бързо.

Случилото се предизвика шок в Германия, където берлинският Прайд е сред най-големите обществени събития и ежегодно събира стотици хиляди участници. Властите подчертаха, че разследването трябва да установи както точния мотив, така и дали нападателят е имал съучастници.