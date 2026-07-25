Кмет поиска държавен контрол над пазара на кокаин

Темата за промяна на наркополитиката в Европа придобива нови измерения, след като влиятелни политически фигури в Нидерландия открито призоваха за декриминализация и държавен контрол над пазара на кокаин.

Основен двигател на предложението е кметът на Амстердам Фемке Халсема, която определя настоящите международни мерки срещу трафика като „перверзни и контрапродуктивни“.

По думите ѝ, стотиците години на репресии и конфискации не са намалили търсенето, а единствено са генерирали милиарди евро печалба за организираната престъпност, поставяйки страната пред риск да се превърне в „наркодържава“.

Какво точно предвижда предложението за регулация?

В поредица от медийни изяви, включително интервю за престижното издание Het Financieele Dagblad и коментар за The Guardian, Халсема подчерта, че не настоява за „свободен и безотговорен пазар“. Вместо това тя предлага модел на строга регулация, подобен на този с медицинските продукти или контролираната продажба на канабис.

Основните стъпки в предложението включват:

Медицински контрол: Възможност за разпространение на веществото чрез специализирани канали или аптечната мрежа.

Данъчно облагане: Пренасочване на финансовите потоци от черния пазар към държавния бюджет под формата на такси и акцизи.

Здравна превенция: Осигуряване на чист състав на веществата за намаляване на смъртните случаи от свръхдоза, причинени от опасни примеси.

Ликвидиране на картелите: Премахване на икономическия стимул за трафикантите, които използват пристанищата в Ротердам и Антверпен.

Политически отзвук и остра опозиция в Хага

Официалните власти в Нидерландия и Министерството на правосъдието бързо реагираха и се разграничиха от позициите на амстердамския кмет. Националните политически партии посочват, че легализацията на твърди наркотици няма широка подкрепа нито на правителствено ниво, нито в рамките на Европейския съюз.

Критиците на идеята, сред които и бившият министър на правосъдието Дилан Йешилгьоз, категорично заявиха, че подобни стъпки крият риск от нормализиране на една от най-пристрастяващите субстанции в света и биха насърчили масовата употреба сред младите хора. Официалната позиция на правителството остава съобразена с действащия Закон за опиума, според който притежанието и търговията с кокаин остават незаконни и се преследват от закона.

Към настоящия момент предложението на Фемке Халсема остава в сферата на политическия дебат и международните дискусии, като тя и други европейски кметове подписаха съвместен манифест за алтернативни здравни стратегии, публикуван от DutchNews, цитира "Факти".