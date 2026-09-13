Чаирските езера на европейска сцена: Усилията на DEVIN и БФБ бяха представени в Нидерландия
По време на научна конференция български екип запозна международната общност с мерките, предприети за опазването на родопския феномен, в рамките на пр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нидерландия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По време на научна конференция български екип запозна международната общност с мерките, предприети за опазването на родопския феномен, в рамките на пр...
Гърмят снаряди от Втората световна война
"Алгемейн Дагблад“ цитира позициите на българските институции, полицията и хотела
Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
Основен двигател на предложението е Фемке Халсема
В рамките на операцията са извършени обиски в 10 жилища в Солун, Атина и София
Най-дълъг очакван трудов живот имат жителите на Нидерландия, които средно работят 44 години
Делото е заведено заради платени суми по покупка на имот, след като купувачите научили за проблем с разрешителните
Министърът на отбраната подписа днес Меморандум в Анкара
Расте и броят на удавените
Фалшиви са, продават ги из интернет
Медиите критикуват лалетата
Нидерландия поведе в 72-рата минута, но Мароко се върна в 90+1 и прати мача към драмата на бялата точка
„Лалетата“ победиха Тунис в Канзас Сити, а равенството между Япония и Швеция прати три отбора от група F напред
Броби и Гакпо вкараха по два пъти, а „лалетата“ взеха първата си победа на Мондиал 2026 с категорично 5:1
Ван Дайк и Съмървил даваха аванс на лалетата, но японците се върнаха два пъти и взеха ценна точка в група F
Германският анализатор Йоахим Клемент прогнозира голяма изненада на финала
Инцидентът станал по време на екскурзия с велосипеди
Той е математик и позна последните три финала
Тръгват към Америка без гръмки обещания, но готови за щурм!