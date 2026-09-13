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Чаирските езера на европейска сцена: Усилията на DEVIN и БФБ бяха представени в Нидерландия

Чаирските езера на европейска сцена: Усилията на DEVIN и БФБ бяха представени в Нидерландия

По време на научна конференция български екип запозна международната общност с мерките, предприети за опазването на родопския феномен, в рамките на пр...

10 септември | 13:43
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