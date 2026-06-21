Нидерландия избухна с пет гола и прегази Швеция

Нидерландия най-после отприщи мощта си на Мондиал 2026 и разби Швеция с 5:1 във втория си мач от група "F". „Лалетата“ изиграха един от най-убедителните си двубои на световни първенства, поведоха рано, удариха отново веднага след почивката и не оставиха съмнение кой е по-добрият отбор на терена.

Брайън Броби и Коди Гакпо вкараха по два гола, а резервата Крисенсио Съмървил оформи разгрома в края. Победата качи Нидерландия до 4 точки и върна отбора в силна позиция за елиминациите, докато Швеция остава с 3 точки и много въпроси след тежкия удар.

Броби удари два пъти още в началото

Нидерландия започна мача с темпо, ширина и жестока ефективност. Още в петата минута Коди Гакпо проби по левия фланг и центрира към Брайън Броби, който засече топката и даде ранна преднина на „лалетата“.

Само 12 минути по-късно сценарият се повтори, но този път атаката дойде отдясно. Дензъл Дъмфрис намери Броби, а нападателят отново беше безпощаден и направи 2:0 още до 17-ата минута.

Тези два гола разклатиха напълно Швеция. Отборът на Греъм Потър не успяваше да задържи топката, не създаваше опасности и дълго изглеждаше като тим, който търси въздух срещу прекалено бърз съперник.

Отменен гол остави Швеция без надежда преди почивката

В първия половин час шведите почти не стигнаха до нещо сериозно пред нидерландската врата. Нидерландия контролираше ритъма и с всяка атака изглеждаше способна да стигне до нов гол.

Малко преди почивката Швеция за миг помисли, че се връща в мача. Густаф Лагербилке прати топката в мрежата, но попадението на защитника беше отменено заради засада.

Така вместо психологически тласък преди второто полувреме, шведите получиха нов удар по самочувствието. Нидерландия се прибра на почивката с комфортен аванс и с усещането, че контролира напълно съдбата на двубоя.

Гакпо довърши започнатото

Второто полувреме започна така, както и първото - с нидерландски гол. В 47-ата минута Дъмфрис отново проби и подаде ниско, а Коди Гакпо завърши атаката за 3:0.

Само седем минути по-късно нападателят на Ливърпул удари пак. След бърза контраатака Гакпо стреля от границата на наказателното поле и направи резултата 4:0. В този момент мачът вече изглеждаше решен, а Швеция - тежко наказана за всяка своя празнина.

Гакпо беше не само голмайстор, но и мотор на най-опасните нидерландски атаки. Той асистира, завършваше, движеше се между линиите и превърна защитата на Швеция в постоянно закъсняваща група наблюдатели.

Еланга върна честта, но не и интригата

Греъм Потър реагира с включването на Антони Еланга и резервата почти веднага даде резултат. Футболистът на Нюкасъл беше изведен от Александър Исак и с удар с левия крак намали на 1:4.

Голът върна малко енергия на Швеция, но не и реална интрига. Мачът остана отворен, с положения и пред двете врати, но Нидерландия вече беше натрупала твърде голяма преднина, за да изпусне контрола.

Шведите опитаха да направят поражението по-поносимо, но пространствата в защитата им продължиха да се отварят. А срещу толкова бърз и уверен съперник това беше покана за още болка.

Съмървил сложи точката

В 89-ата минута друга резерва на Нидерландия - Крисенсио Съмървил, оформи крайното 5:1. Това беше последният удар в мач, който започна като предупреждение, а завърши като демонстрация.

Нидерландия показа скорост, разнообразие и хладнокръвие пред вратата. Отборът не просто победи, а изпрати послание към групата - след колебливия старт вече е готов да атакува следващата фаза с много повече увереност.

Швеция остава с 3 точки, но след такава загуба най-трудното няма да бъде само класирането. Най-трудното ще бъде възстановяването на увереността преди решаващите мачове.

Група "F" се завърза още повече

С 4 точки Нидерландия вече може да гледа далеч по-спокойно към елиминационната фаза. „Лалетата“ имат не само актив, но и самочувствие след петте гола срещу отбор, който преди мача изглеждаше способен да ги затрудни сериозно.

Швеция остава в играта, но поражението с 1:5 може да тежи не само психологически, а и в сметките при евентуална развръзка по голова разлика. По-късно днес Япония и Тунис излизат в другия мач от групата, който може допълнително да промени картината.

За Нидерландия това беше вечер на освобождение. Броби отвори мача с два удара като чук, Гакпо го превърна в спектакъл, а Съмървил сложи последния печат. След такава победа „лалетата“ вече не изглеждат като отбор, който търси ритъма си, а като тим, който е готов да го наложи на другите.

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