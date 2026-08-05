Фурор в Турция! Ново начало за Салах

Нападателят Мохамед Салах пристигна днес в Истанбул, за да подпише договор с новия си клуб Трабзонспор. 34-годишният доскорошен футболист на Ливърпул кацна на летище "Ататюрк" в Истанбул по обяд и бе посрещнат от стотици фенове, изпаднали почти в делириум, предаде репортер на агенцията.

"Идвам направо от работа. Работя нощна смяна, но съм готов да будувам два дни заради Мохамед Салах", каза пред АФП привърженикът на Трабзонспор Абдул Керим Йерван, който определи трансфера на египтениня като "подарък от Алах".

Отборът от Трабзон се класира за квалификациите на Лига Европа и успя да уреди трансфера на Салах, който прекара последните девет години в Ливърпул, където спечели 9 трофея. Той трябва да премине медицински прегледи в Истанбул, преди да отлети за Трабзон.

Салах ще подпише договор с клуба за две години плюс една допълнително, като ще взима по 17 милиона евро на сезон според турските медии. Египтянинът ще вземе още бонус от 5 милиона при подписването на договора, както и 20% от продажбите на фланелки на тима, като вече са отпечатани първите 100 хиляди с неговото име.

Трабзонспор е шампион на Турция от 2022 година е и единственият в страната, който е конкурент на грандовете от Истанбул Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ.