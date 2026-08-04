Пореден удар за Инфантино. Дойде от САЩ

Градовете-домакини в САЩ за Световното първенство по футбол през 2026 г. търсят от ФИФА милиони долари, които според тях са им били обещани от футболната федерация, но досега не са изплатени. Преди Световното първенство по футбол за клубове през 2025 г., проведено в САЩ, президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че ФИФА ще отпусне по 1 милион долара на всеки от 11-те града в страната, които ще бъдат домакини на мачове по време на турнира за клубове. Това беше описано като „принос за наследство“ и той заяви, че средствата ще бъдат използвани за изграждане на мини-игрища и подкрепа на „социални проекти“.

След обявяването на Инфантино градовете в САЩ, които трябва да бъдат домакини на мачове през 2026 г., попитаха дали ще получат същия принос от 1 милион долара за по-съществената и скъпоструваща роля на домакини на множество мачове в рамките на 39 дни по време на Световното първенство.

Според четирима ръководители от комитетите на градовете-домакини в САЩ, всички от които пожелаха да останат анонимни, за да запазят добрите си отношения, ръководството на ФИФА многократно е уверявало градовете, че ще получат същия принос от 1 милион долара за наследството, въпреки че организацията никога не е направила публично изявление по този въпрос.

Градовете-домакини на Световното първенство в САЩ бяха Сиатъл, района на залива на Сан Франциско, Лос Анджелис, Далас, Хюстън, Канзас Сити, Атланта, Филаделфия, Ню Йорк/Ню Джърси, Маями и Бостън. Четиримата ръководители заявиха, че това обещание е било дадено устно от членове на висшето ръководство на ФИФА и е било потвърдено пред градовете по време на срещи, но сумата не е била изплатена, което означава, че няколко града сега искат от служителите на ФИФА актуална информация за плащанията.

ФИФА отказа да коментира, когато беше потърсена от The Athletic, предава gol.bg. Предизвикателството за градовете се усложнява, тъй като някои от организационните комитети в момента приключват дейността си след турнира, което означава, че не е лесно да се определи коя структура би била най-подходяща да се възползва от плащанията. Други се опитват да изготвят финансови отчети за своите юрисдикции и власти, но нямат сигурност дали да включат тези плащания.

Двама ръководители на градове-домакини споделиха пред The Athletic, че им е трудно да разберат как ФИФА – организация, която отчете приходи над 15 милиарда долара за финансовия цикъл 2023–2026 г. – би забавила или би се отнасяла уклончиво към тези сравнително незначителни плащания към градовете, които субсидираха турнира и помогнаха на ФИФА да максимизира печалбите си. Оперативният бюджет на ФИФА за турнира беше около 2,7 милиарда долара.

Сега това е само един от натрупващите се проблеми на бюрото на обсадения президент на ФИФА Джани Инфантино, който е под натиск от европейската конфедерация УЕФА и някои от нейните глобални партньори след провала на плана му да продаде дял от състезанията и събитията на световния футболен орган на частни инвеститори.

Американските данъкоплатци допринесоха значително за покриването на преките и косвените разходи по турнира през 2026 г., като разходите лесно достигнаха милиарди, разпределени между сигурността, транспорта, логистиката и оперативните дейности.

ФИФА получи по-голямата част от приходите от продажбата на билети за Световното първенство, медийните права, спонсорството, концесиите и паркирането, докато градовете поеха по-голямата част от разходите, свързани с транспорта, безопасността и сигурността, които се простираха отвъд стадионите до местата за ФИФА Фен Фест, летищата и дори превозните средства, използвани по време на състезанието.

Като пример за това организационният комитет на Канзас Сити за Световното първенство съобщи на The Athletic, че е получил 42,5 милиона долара от щата Мисури, 28 милиона долара от щата Канзас, 14,8 милиона долара от град Канзас Сити, Мисури, и още 1,5 милиона долара от други публични източници, което прави общо 86,8 милиона долара публични инвестиции.

Към това се прибавят 59,52 милиона долара федерална помощ за сигурност, както и 13,3 милиона долара федерални субсидии за транспорт.

Има и частни дарения, които организационният комитет – нестопанска организация, отговаряща за транспорта, логистиката и „Фен Фест“ по време на Световното първенство – отказа да разкрие. Щатът Мисури, в стремежа си да привлече ФИФА да избере Канзас Сити за домакин, също реши да освободи билетите за Световното първенство от щатски и местни данъци върху продажбите. Според анализ на The Athletic, направен преди турнира, това означава, че са били пропуснати още 15,6 милиона долара – цифра, която вероятно е била по-висока, тъй като не е отчитала цените за гостоприемство.

Задълженията на домакинския град включваха също така специални трафик коридори и полицейски ескорти за VIP-гостите, определени от ФИФА, шестцифрени разходи за „почистване на стадионите“ и премахване на всякакви знаци, които не са свързани с ФИФА, както и допълнително вливане от 13 милиона долара, за да се гарантира, че стадион „МетЛайф“ разполага с терен, достоен да бъде домакин на финала на Световното първенство на 19 юли.

В периода преди турнира често се говореше за нарастващите разходи и нарастващото недоволство относно това кой всъщност плаща сметката за най-голямото спортно събитие на планетата, но ФИФА и градовете-домакини твърдяха, че САЩ ще получат огромна възвръщаемост чрез икономическия ефект от туризма и събитията в цялата страна, като ФИФА често се позоваваше на доклад, в който се твърдеше, че в американската икономика ще бъдат вложени 30,5 милиарда долара.