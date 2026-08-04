ПСЖ вади 40 милиона за една от най-големите вратарски сензации в света

Пари Сен Жермен е готов да направи нова оферта за вратаря на Парма Зион Сузуки, съобщи журналистът Никола Шира в социалната мрежа X.

Френският шампион е решен да привлече 23-годишния японски национал, но ще трябва да удовлетвори финансовите изисквания на италианския клуб. От Парма оценяват своя страж на 40 милиона евро.

Според информацията Сузуки вече е постигнал принципно споразумение с ПСЖ за петгодишен договор, което доближава още повече трансфера.

Настоящият контракт на японския вратар с Парма е до 30 юни 2029 година, а според специализирания портал Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 30 милиона евро.

През миналия сезон Зион Сузуки изигра 22 мача във всички турнири, в които допусна 30 гола, като успя да запази шест сухи мрежи.

На Световното първенство през 2026 година японският национал взе участие в четири срещи, в които инкасира пет попадения.